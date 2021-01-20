確診食肆｜增11間餐廳上榜　10日內兩疫區患者曾到百誠大廈大家樂

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-20 01:46

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，周二（19日）新增56宗個案，根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，九龍區佔7間，其中5間位於油尖旺區；而九龍及港島亦各佔2間。 該批餐廳包括︰中信大廈有馬日本料理、廣東道830號大安茶冰廳、嘉榮大廈好彩海鮮酒家、誠興樓新森林焗之專門店、美德工業大廈美德茶餐廳、振萬廣場柏熊屋、康翠臺商場尚品餐廳、白加士街47-49號澳洲牛奶公司、百誠大廈大家樂、新翠商場新華苑酒樓、富華中心唯一麵家。

7間九龍區餐廳油尖旺佔5間

據衞生及防護中心在周二晚上公布的確診者最新14日內行蹤名單，有11間餐廳新「上榜」，九龍區佔7間，其中5間位於油尖旺區；而九龍及港島亦各佔2間。

其中一名79歲的男患者（編號︰9701），為源頭不明的個案，居於油麻地碧街25號，曾到位於廣東道830號，已開業51年的大安茶冰廳、嘉榮大廈好彩海鮮酒家。而好彩海鮮酒家於上月中曾有一名確診者光顧（編號︰8037）。

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另一名69歲的男患者（編號︰9647），亦是源頭不明的個案，居於「指定強制檢測區域」的油麻地新填地街25號。他曾到訪油尖旺區的誠興樓新森林焗之專門店、百誠大廈大家樂。該大家樂分別於8月中及上周，均有確診者曾到訪。最近1宗為61歲的女患者（編號︰9374），於1月11日發病，為麗港城第5座夜間保安，亦居於屬「指定強檢區」的新填地街。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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振萬廣場柏熊屋、美德工業大廈美德茶餐廳僅一街之隔

另外3間九龍的餐廳分別是，油尖旺區百加士街47至49號澳洲牛奶公司（編號︰9572）、位於觀塘的振萬廣場柏熊屋（編號︰9628）、美德工業大廈美德茶餐廳（編號︰9719）。

至於港島區方面，名單新增2間餐廳，其中1間為中西區中信大廈有馬日本料理。該46歲女患者（編號︰9711），居於被列作強制檢測的油麻地偉晴閣A座，並無病徵，為本地關連個案。有馬日本料理不少立法會議員或官員常到用膳的地方。

而港島區另一間餐廳為東區康翠臺商場尚品餐廳，患者為49歲男性（編號︰9617），屬無源頭個案，並無病徵，居於屯門龍門居3座。

最後新界方面，兩間新上榜的餐廳，分別為沙田新翠廣場新華苑酒樓（編號︰9596）、荃灣富華中心唯一麵家（編號︰9572）。

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