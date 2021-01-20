失業率｜羅致光：對下期數字不樂觀　惟百萬人留港消費市道未必差

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-20 11:12

政府昨日（19日）公布最新一期失業率數字為6.6%，破16年紀錄。勞工及福利局局長羅致光今日在新城電台《香樹輝King King傾》中表示，雖然數字是經季度性調整，高過實際，但是對下一期的數字不樂觀。惟他說，過往有百萬人去外地旅遊，目前都留港消費，所以本地市道未必很差。 羅致光又指，從各方指標或與市民接觸，都留意到疫情下社會的怨氣正在上升，市民在抗疫上已不單是「疲勞」，政府在策略上不得不作調整。

羅致光指，從各方指標或與市民接觸，都留意到疫情下社會的怨氣正在上升，市民在抗疫上已不單是「疲勞」，政府在策略上不得不作調整。(資料圖片/梁鵬威攝)

百萬人留港消費 市道未必差

羅致光說，6.6%是經季度性調整的數字，高過實際，整體對下一期的數字是不樂觀的。他指目前疫情對消費市場有影響，近日佐敦一帶所有店舖都「拍烏蠅」。羅致光指出，本地的飲食、零售數字高，但內地的經濟反彈也令某些市場活躍，加上以往這段時間有近百萬港人去外地旅行，今年外遊消費變成在本地消費，即使市民手頭緊張，本地市道亦未必會很差。



羅致光：留意到社會怨氣上升 政府策略不得不作調整

羅致光又指，從各方指標或與市民接觸，都留意到疫情下社會的怨氣正在上升，市民在抗疫上已不單是「疲勞」，政府在策略上不得不作調整。被問到餐飲業禁晚市堂食的措施，羅致光指，市民在生活上有需要，不同政策局正與業界商討，如果防疫工作做得更精準和到位，在時間或人數上的問題，可以作出調節。

▼1月18日廟街疫區居民生活情況▼

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當局正探討降低「在職家庭津貼」門檻

另外，當局正在討論探討降低降低「在職家庭津貼」門檻，指現時有基層市民開工不足，無法領取幾貼。當局正在開工開不到，工作時間達不到。探討如何幫基層的市民要改變有關制度較複雜，影響數以萬人，而調整電腦程序等工序需要以月計，但當局會盡快探討。

至於早前2元乘車優惠問題，羅致光指，現時60至64歲有60萬人，30年後將只有大約40萬，並非長遠的負擔，惟若不跟票價調整，會增加開支，故5年後需要檢討。另外，儘管使用全新設計的八達通會帶來不便，但每年濫用的指出都會過億，需要以此方式來解決。