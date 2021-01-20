撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-01-20 19:06

早前，政府統計處公布本港去年10月至12月失業率為6.6%，而失業人數更增加至24.58萬人，創16年高位，疫境之下一職難求！香港有不少「搵工」App提供不同行業的散工、兼職、全職空缺，有些工作更加可以即日出糧、特快過數！想疫境就業，必備以下4個「搵工」App！

失業大軍面對經濟壓力，除了要節衣縮食，或者會「一邊抄散返兼職，一邊搵長工」，而出現「爭工」的情況！求職人士可以下載以下4個「搵工」App，時刻查看最新的散工、兼職、全職空缺，並即時App內申請職位！

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最後提一提求職人士，記得仔細瀏覽有關空缺的各項細節，審慎核實公司資料，對於要簽署的合約都要要格外留神，仔細閱讀有關條文，以免誤簽「賣身契」，墮入求職陷阱！

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

又到新年，不少人都會換新手機迎新年。適逢5G服務已經啟用一段時間，相信會有更多人打算換新5G手機。消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

是次評分項目包括照片及影片功能、電池表現、耐用表現及綜合手機表現等，且測試用的手機樣本主要由歐洲購買，因此某部分型號在本港沒有正式發售。想知30款5G手機評分和消委會推介哪款手機？按下圖放大觀看。

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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另外測試的30款4G手機，售價由$788至$5,398不等，按下圖放大觀看。

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款4G手機詳細報告及評分👇👇

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相機質素參差

5G手機中，Samsung的Galaxy 20 Ultra 5G和Galaxy Note 20 5G、蘋果的4款iPhone 12型號、及華為的Mate 40 Pro和P40 Pro Plus相機質素最好，獲最高分，主鏡頭攝錄影片畫質細緻，前後鏡頭質素佳。4G手機中，Alcatel 1B（2020）的相機最差，只有兩分。

想知更多消委會的4G、5G手機報告及評分？即瀏覽全文：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro