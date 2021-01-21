教資會將額外撥１.65億　支援八大推動虛擬教學

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-21 13:09

新冠肺炎疫情持續，網上教學成為新常態，大學教育資助委員會今日（21日）公布，與質素保證局將額外撥款1億6,500萬元，支持八間資助大學在2021年至2023年的三年間推展不同項目，推動虛擬教學在中長期的策略性發展。

教資會主席唐家成表示，教資會和質保局期望透過額外撥款，促進大學以創新的策略性思維，迎接「新常態」下不斷改變的教學環境和發展需要。（資料圖片）

教資會指，自去年新冠肺炎疫情爆發以來，大學大部分時間暫停面授課堂及教學活動，並廣泛採用線上模式授課，逐漸形成教學的主要模式。教資會和質保局相信大學在疫情過後，仍會持續善用虛擬教學，提升整體教學體驗和效益，故將額外撥款1億6,500萬元予八所資助大學，包括1,500萬元專供推行跨院校協作項目，讓大學更有系統地合作，推展虛擬教學在中長期的策略性發展。

額外撥款可發展虛擬教學管治架構、探索新學法

教資會指，大學可利用額外撥款推行多元化項目，包括發展虛擬教學的管治架構、評核方式、質素保證系統；豐富虛擬學習的整體教育體驗，例如組織教職員培訓、促進學生在線上課堂上互動交流等；探索新策略、教學法、平台及設施，以實現虛擬教學的長遠願景；以及推廣實習和臨場培訓，融合虛擬教學。

教資會主席唐家成表示，教資會和質保局期望透過額外撥款，促進大學以創新的策略性思維，迎接「新常態」下不斷改變的教學環境和發展需要。

教資會和質保局將邀請大學提交工作計劃及具體建議，大學將於2021年上半年至2023年年中利用撥款推展不同項目。

嶺大指，自去年年9月開始全面推行面授與網上教學的混合教學模式，亦有計劃長遠以網上教學輔助面授教學。（資料圖片）

嶺大：長遠計劃網上教學輔助面授

嶺南大學及教育大學均表示，歡迎教資會的額外撥款。嶺大校長鄭國漢表示，嶺大自去年年9月開始全面推行面授與網上教學的混合教學模式，亦有計劃長遠以網上教學輔助面授教學，提升整體教學質素。他認為，教資會的撥款有助推動相關教學策略發展、質素保證、教學方法的研究和教職員的培訓。

教大則指，新資源凸顯政府對教育的承擔，將有助本地大學提升教學質素，應對新常態所帶來的挑戰。