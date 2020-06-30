【政府工】教資會秘書處聘行政助理　月薪58k　4年相關經驗可申請

大學教育資助委員會秘書處的行政組現公開招聘合約行政助理一職，此為非公務員職位，獲聘者將可獲得12個月的合約聘用，月薪逾58k，以薪酬待遇來說確有一定吸引力。

教資會秘書處聘合約行政助理詳情：

+ 14 + 13 + 12

公務員今年儘管需要凍薪，以薪高糧準角度來說，無論是公務員還是合約制的政府工職位，在求職市場都仍有一定吸引力。

行政助理職責

教資會秘書處現公開招聘行政助理一職，職責如下：

1. 協助人事工作，尤其有關非公務員合約員工的招聘、聘任、僱用及離職事宜； 2. 處理檔案管理相關工作，尤其有關檔案／文件銷毀； 3. 統籌及處理額外辦公室用地及辦公室搬遷等事宜；及 4. 其他受指派的工作

入職要求

要申請教資會秘書處行政助理一職，申請人須持有本港頒授的學士學位，或同等學歷，並在取得學士學位後，具備至少4年擔任行政及／或行政支援的工作經驗（如申請人具有於政府部門的工作經驗，可獲優先考慮）。

個人能力方面，申請人需具備優良中英文書寫及口語能力（包括普通話），且須在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷。另外，此職位亦要求申請人要勤奮進取、能獨立工作及有強烈的責任感，及有良好的電腦運用知識。

註： 1. 香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。 2. 有關科目可包括中國語文及英國語文科。 3. 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

薪酬待遇及福利

成功獲聘為教資處秘書處行政助理一職人士，將可按非公務員合約條款聘任，任期一般為12個月，約滿後亦可視乎秘書處的服務需要及合約期間的工作表現，決定是否獲得續約機會。

另外，獲聘者將可獲58,635的月薪，如在合約期內的工作表現和行為持續良好，亦可獲得約滿酬金（連同公積金供款計算，金額合共為合約期內支取的薪酬總額10%）。

申請須知

教資會秘書處行政助理一職的截止申請日期為7月3日，只接受郵寄申請，申請人亦有可能需要參加面試。

申請人需填妥申請表格及用英文撰寫一封約300字的求職信以表明應徵此職位的原因，並連同一份履歷表遞交至相關部門，假如假如申請表格未填妥，或未有夾附求職信及／或履歷表，將不會獲考慮。

相關文章：【搵工】初心已逝辭職為最後答案？ 10件事決心離職前該認真考慮

+ 19 + 18 + 17

相關文章：【搵工】CV可加入非專業成就？ Google人才主任教寫履歷4大秘技

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O