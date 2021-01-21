鴨寮街疫區｜深水埗居民批政府防疫工作「麻麻地」　做檢測求安心

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-21 14:39

本港新冠肺炎疫情持續，政府日前將在深水埗劃出指定區域「鴨寮街疫區」，正當有區議區質疑當局安排無據時，食衞局即日晚上就公布區內有6幢大廈有居民確診，住戶須強制檢測。設在楓樹街球場的流動檢測中心今日（21日）第二日續運作，有市民稱有住「廟街疫區」同事曾先後兩次到社區檢測中心檢測，在第二次檢測後才證實確診，未知是否與病毒量有關。亦有長者質疑，南亞裔人士或未有依從採樣，擔心有漏網之魚。

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

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1月21日，楓樹街球場檢測中心繼續運作，早上人流不多。（盧翊銘攝）

一名居住油麻地的尼泊爾裔男子在社區檢測中心及流動採樣車做檢測，結果均呈陰性，他其後不適送院，經醫院檢測證實確診，由最後到檢中心採樣僅到入院採樣，僅相差5小時。

林小姐：居廟街同事第二次先驗出陽性

楓樹街檢測站今早有不少市民排隊做檢測，林小姐因公司有同事確診需要檢測。她稱該同事居住於佐敦，屬「廟街指定區域」內，同事曾在短時間內於社區檢測中心做檢測，第二次結果才呈陽性。

林小姐估計，同事在首次檢測時，或因病毒量不足而未被揪出，認為該名尼泊爾患者亦可能有同類情況，但不會因此影響自己對檢測中心的信心，認為現階段毋須到醫院檢測。

林小姐稱有同事曾在短時間內於社區檢測中心做檢測，第二次結果呈陽性。（盧翊銘攝）

非強檢大廈區民需排隊半小時 盼設預約服務

鄭女士就帶同七個月大的嬰兒到場，她曾參與全民檢測，今次是第二次做檢測，對檢測中心有信心，但由於並非居住強檢大廈，需排隊約半小時，希望可以加設預約服務。她又表示，深水埗疫情嚴重，會減少帶嬰兒外出。

亦有長者表示已經做了第二次檢測，估計南亞裔人士或未必清楚指示，影響樣本採集，「依家唔係同你清理口腔，個口要擘大，你要為自己負責。」

鄭女士就帶同七個月大的嬰兒到場，她曾參與全民檢測，今次是第二次做檢測，對檢測中心有信心。（盧翊銘攝）

裝修工：疫情再爆寧返內地

任職裝修工的張先生表示，由於經常出入不同大廈，做檢測求個安心，他認為港府防疫工作「麻麻地」，不如內地受控，「如果疫情再爆，可能返一返內地（汕尾）」。市民周女士就指出，檢測中心欠缺垃圾桶，抹完口水的紙巾不能即時丟棄，感到十分不便，她又擔心區內的南亞裔人士欠缺衞生意識，加上劏房林立，擔心加重深水埗疫情。