港大中大研仿日光「強光治療」　可改善晚睡晚起抑鬱症患者病情

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-21 19:04

情緒障礙和生理時鐘有密切的關係，習慣晚睡晚起，會加劇抑鬱症病情及影響睡眠質素。港大及中大一項研究發現，如果讓抑鬱症患者對着發出強光的燈箱，讓他們感覺如身處日光照射的環境，有助改善此類患者的病情，治癒機會增加一倍，累計臨床治癒率達 67.4%。

港大及中大一項研究發現，如果讓抑鬱症患者對着發出強光的燈箱，讓他們感覺如身處日光照射的環境，有助改善此類患者的病情。 （中大提供）

香港中文大學醫學院精神科學系與香港大學社會科學學院心理學系合作，於 2015至2018年招募了93名中年「晚睡晚起」抑鬱症患者參加輔助強光治療，參加者慣常上床時間約為凌晨二時，起床時間則大概為上午十時半，他們分別兩組，其中一組在家接受為期五周、每天30分鐘的強光治療；另一組就接受較暗的光治療。

結果發現，接受強光治療的一組，其抑鬱症臨床累計治癒率達67.4%，相對另一組的治癒率為46.7%。研究團隊還觀察到，患者在治療結束後入睡和起床的時間均有提早。

中大醫學院精神科學系與港大社會科學學院心理學系合作的研究證實，輔助強光治療有助改善「貓頭鷹型」抑鬱症患者病情，治癒機會增加一倍。（左起）港大社會科學學院心理學系助理教授李馨博士、中大醫學院精神科學系系主任榮潤國教授及副教授陳詠欣醫生。（中大提供）

港大社會科學學院心理學系助理教授李馨博士解釋，適當的時間進行的強光療法可以使作息更有規律，糾正「晚睡晚起」抑鬱症患者睡眠延遲而引起的晝夜節律失調，光線還可能影響大腦中的血清素平衡，這對調節情緒非常重要。