港人抑鬱指數創新高　抑鬱市民兩年增三成　因政治環境疫情感無力

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-21 14:30

香港心理衞生會去年年中訪問本港市民抑鬱狀況，訪問了1,300多人，調查發現港人的抑鬱指數再創新高，屬應關注及臨床組別的受訪者共有23%，比上次調查升幅達27%。其中女性和18至44歲出現抑鬱及焦慮症狀情況明顯。受情緒困擾的人士只有約1成願意尋求專業協助。 受訪者表示壓力主要源於政治社會環境和疫情，分別多於6成。城大社會及行為科學系副教授趙雨龍指，多項事情同時來襲讓市民更感到無力。

「全港抑鬱指數調查2020」透過網上問卷及電話訪問進行，收集共1,336份有效問卷，該會和城大社會及行為科學系副教授趙雨龍合作分析問卷。該會在2012年起，每兩年調查一次本港市民抑鬱情況，在過往四次調查，受訪者總體抑鬱指數持續穩定增加，而今次更大幅上升。屬於應關注及臨床組別的受訪者比上次調查分別增至14.6%和8.4%，共有23%，升幅達27%。

香港心理衞生會去年年中訪問本港市民抑鬱狀況，訪問了1,300多人，調查發現港人的抑鬱指數再創新高。（陳家怡攝）

女性較男性承受較多來自疫情、家庭、身體健康和朋友的壓力，出現較多抑鬱和焦慮症狀，疫情下比男性受到更大困擾。疫症當前，18至44歲受訪者感到更大威脅，出現抑鬱及焦慮症狀情況明顯。

整體而言，受訪者表示壓力來源主要是政治社會環境和疫情，分別有65%和62%。趙雨龍指，多種事情和不同方面壓力同時來襲，面情疫情和社會事件，加上家庭出現政見衝突等，令抑鬱情況嚴重。

香港心理衞生會執行委員會委員、精神科專科醫生黎守信表示，抑鬱症常見的病徵包括出現抑鬱、憤怒情緒等。（陳家怡攝）

香港心理衞生會執行委員會委員、精神科專科醫生黎守信表示，抑鬱症常見的病徵包括出現抑鬱、憤怒情緒，失去快樂感覺，有負面和悲觀思想，感到內疚自責，思想行動緩慢，以及自殺念頭等。

調查顯示，約5成人表示知道如何尋求專業協助，受情緒困擾時願意尋求專業協助的只有1成，不知如何求助的有2成人。香港心理衞生會總幹事程志剛鼓勵市民關注情緒健康，主動尋求協和相關資訊，「病向淺中醫」。

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