屯赤隧道｜新路紓緩塞車　九巴︰屯門公路車程較以往快5至10分鐘

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-21 19:18

屯赤隧道通車近一個月，屯門來往機場的巴士線之前已減價，並改行新路。九巴今日﹙21日﹚透露，元朗及天水圍來往機場的巴士線，目標在農曆新年前後，改行屯赤隧道，屆時車費同樣下調，不過具體改動時間有待運輸署批准。九巴又指，屯赤隧道通車後，屯門公路交通擠塞有明顯紓緩，相關巴士路線的行車時間，較屯赤隧道啟用前大約快5至10分鐘。

▼屯赤隧道12月27日通車情況▼

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屯赤隧道於2020年12月27日通車，提供更直接的道路來往新界西及東涌一帶，由屯門往來機場的巴士線，之前亦率先改行新路，車費亦有所調減。九巴車務策劃部主管梁領彥指，正計劃將元朗、天水圍來往機場的巴士線，同樣改行屯赤隧道，早前與元朗區議會及運輸署，曾實測使用新路，整體未見大問題，期望最快農曆新年前後可改用新路。

至於北區巴士線何時改用新路，梁領彥指，由於北區相對屯門、元朗等區，改用新路可節省的時間較少，因此部份區內人士認為毋須即時改動，可再觀察一段時間。他預料，下一階段才會研究調整北區路線。

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屯赤隧道通車近一個月，梁領彥表示，皇珠路往元朗方向，的確會較為擠塞，但整體而言，始終新路較快，即使在繁忙時間，「（與舊路比較）最多都係打平手」。梁又表示，如新路不提供巴士服務，市民或會改乘的士前往機場，認為提供巴士服務，反而有助紓緩交通情況。

▼實測新線A34經屯赤隧道屯門往機場▼

政府曾預料屯赤隧道有助疏導屯門公路，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，新路啟用後，行經屯門公路的巴士線，整體快約5至10分鐘，認為新隧道的確有助疏導交通，尤其屯門公路與汀九橋的交接位，塞車情況紓緩的程度明顯。他續指，現時使用屯門公路的車輛較過往少，交通意外亦減少，有助縮短行車時間。

港鐵屯馬線隨沙中線工程一再延誤下，預料今年第三季全面通車，與行駛相似路線的巴士線競爭。梁領彥說，屯馬線一期通車後，部分九龍城區來往沙田、大圍、馬鞍山等地方的巴士線，乘客量明顯大跌，形容「好難再生存，就算唔cancel（取消），個服務水平都一定要低好多」。他續指，現時不會改動相關路線，不過在屯馬線全線通車後的3至6個月內，會再作出諮詢，研究如何修改路線。