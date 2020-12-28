屯赤隧道｜實測新線A34屯門兜40分鐘才往機場　洪水橋乘客暈車浪

屯赤隧道於昨日(27日)通車，由屯門去機場不用再經青嶼幹線，有5條由屯門出發往機場的巴士線今日正式改行屯赤隧道，而全新來往洪水橋至機場的A34線今日亦正式行車，《香港01》實測車程約1小時，在屯門區內兜了40分鐘才進入屯赤隧道。 居於洪水橋洪福邨的許太，指A34車程較同總站出發往機場的A37號線長10分鐘，認為在屯門區內太多彎位，有反胃感覺亦暈車浪。

A34路線共有26個車站

A34路線於洪水橋洪元路巴士總站出發，轉出青山公路洪水橋段，至藍地輕鐵站附近。巴士再會兜兆康、欣田、紫田、田景、大興、龍門居等附近，最後在蝴蝶灣上客後，經屯赤隧道，直抵機場一號客運大樓，沿途共有26個站，收費15元。

同樣以洪水橋（洪元路）為總站的A37，往機場一號客運大樓則要經11個站，主要在天水圍市內「兜客」，每程18.9元。

乘客由以為可更快變失望

許太出發前本表示以後會改搭A34線，因較便宜，亦估計路程會較快，而舊線在天水圍亦要兜路。

惟試坐全程新線後，許太反而失望，「屯門市內太多反胃感覺，後來都聽到有人話好暈車浪。」她吃過早餐後就坐巴士，亦有出現暈車浪的感覺。她建議易暈車浪人士，或可先坐輕鐵到屯門再轉乘A34，但輕鐵不能帶大行李，往後能再去旅行時，或要再考慮如何前往機場。

記者乘坐今早10時35分鐘的A34，由洪水橋洪元路總站出發，屯門市內交通暢順，巴士不時停站接客，但仍花40分鐘才離開屯門。有別於昨天首日通車出現大塞車情況，今日皇珠路暢通，龍富路迴旋處有較多貨車前往內河碼頭方向，但亦無出現塞車情況，最終全程須花約1小時才到機場。

居於東涌的Adam亦專誠到機場試乘A34到洪水橋，指機場出發，約30分鐘就到洪水橋，指路程比青嶼幹線快。