戲院商會促有條件下重開戲院　指風險遠比花市低　助員工免於失業

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-21 19:24

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，戲院等場所已關閉多時。香港戲院商會今日（21日）指，上周已去信行政長官、政務司司長等官員，要求與戲院業界商議溝通，希望可在有條件限制下復業；商會指重開戲院「可讓幾千名員工免於失業，及他們的家庭可以過渡年關」。 商會又承諾，倘若重開將限制一半座位數目；員工、觀眾亦必須配戴口罩，以及規定在影院內不准飲食。商會認為，入場人流「比每天衞生署防疫記者會的上座率還要少」，風險亦遠比花市、餐廳用膳低。

戲院商會今日表示，截至1月27日計，戲院於過去一年已停業142天，形容目前已「傷痕累累」，如再停業所有戲院定必倒閉。商會亦已去信行政長官等官員，希望可在有條件限制下，下周可容許復業。

商會舉例指，政府可限制重開後只可開放座位數目；同一行座椅中不可有一排連續多於四張座椅被佔用；員工、觀眾必須配戴口罩；加長間場時間，以便進行清潔和消毒；張貼「安心出行」二維碼及呼籲入場人士掃瞄二維碼，以及員工定期作檢測等。

商會稱，根據去年戲院在停業後重開的入場人次數據反映，首次復業只得11.6%入座率；而第二次復業亦只有16.3%入座率，直言「人流實在比每天衞生署防疫記者會的上座率還要少」。因此希望政府可讓戲院在延長7天的停業令（即下周三）後重開，「戲院員工才能捱過年關」。

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