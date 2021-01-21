新冠肺炎｜一國兩制研究中心民調：4成人不傾向首輪接種疫苗

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-21 14:55

由全國政協委員張志剛擔任總裁的一國兩制研究中心於本月11日至17日訪問1,001人，調查問到受訪者會否在未來一年內接種新冠肺炎疫苗，53.2%受訪者傾向在未來一年內接種，40.6%受訪者則傾向不接種。 調查追問受訪者不傾向在未來一年接種疫苗的原因，當中26%人擔心安全問題，21%人怕有副作用。

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21%受訪者怕有副作用

張志剛今天在《明報》撰文，公布調查結果。調查問到會否在未來一年內接種新冠肺炎疫苗，53.2%受訪者傾向在未來一年內接種，當中24.2%人表明一定會接種疫苗；40.6%受訪者則傾向不會在首輪接種，2成人更表明一定不會在首輪接種疫苗。

調查追問傾向在首輪接種疫苗的人，準備3個月內接種的人只佔三成，3到6個月內接種的只有兩成二，選擇在半年之後接種的有33%。

至於傾向不在未來一年內接種疫苗的原因，張志剛指，絕大部分都是和安全因素有關，有26%受訪者擔心安全問題， 21%受訪者怕有副作用，17%受訪者希望「睇定啲先」，8%認為自己做足防禦工作已經足夠，不必打疫苗。

張志剛在文中指出，願意在半年內接種疫苗的人僅佔整體受訪者的三分之一（291人），他認為即使是願意接種疫苗的人，也存在觀望態度，又認為民調結果到落實時「一定七折八扣」，「因為要時間和地點的配合，也同時受到相關新聞的影響。」

一國兩制研究中心總裁張志剛（李偉欣攝）

中大醫學院民調：僅37.3%成年人願接種

中大醫學院本月12日公布一項關於疫苗接種的民調，醫學院於去年7月27日至8月27日以電話訪問1,200名成年人，僅37.3%香港成年人願意接種新冠肺炎疫苗，其中25至34歲的受訪者只有兩成半願意接種。

另外，根據青協青年研究中心轄下「青年創研庫」去年11月20至27日的一項調查，當中訪問806名成年市民，68%表示願意接種由港府提供的新冠肺炎疫苗。