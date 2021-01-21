食衞局：關注尼籍漢兩度社區檢測「假陰性」　委託袁國勇跟進事件

一名居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾籍男子，早前兩度接受社區檢測呈陰性，最終入院後始證實確診。食物及衞生局今晚（21日）發稿回應指關注事件，並即時向醫管局及檢測服務承辦商，即香港分子病理檢驗中心，以及金域檢驗（香港）有限公司等，了解更多有關於該個案的情況。

當局指，由於事件可能涉及數名較早前確診的個案（編號9,625、9,637及9,642），需進一步了解事件，現已邀得政府專家組成員袁國勇參與是次事件的跟進工作，待有進一步消息，政府將再公布。