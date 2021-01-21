食衞局：關注尼籍漢兩度社區檢測「假陰性」　委託袁國勇跟進事件

撰文：黃偉倫
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一名居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾籍男子，早前兩度接受社區檢測呈陰性，最終入院後始證實確診。食物及衞生局今晚（21日）發稿回應指關注事件，並即時向醫管局及檢測服務承辦商，即香港分子病理檢驗中心，以及金域檢驗（香港）有限公司等，了解更多有關於該個案的情況。
當局指，由於事件可能涉及數名較早前確診的個案（編號9,625、9,637及9,642），需進一步了解事件，現已邀得政府專家組成員袁國勇參與是次事件的跟進工作，待有進一步消息，政府將再公布。
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食衞局表示，負責相關檢測服務的私營化驗所包括香港分子病理檢驗中心（廣東道流動檢測站的承辦商）及金域檢驗（梁顯利油麻地社區中心的承辦商），均通過衞生署外部質素保證計劃，具香港實驗所認可計劃醫務化驗認證資格；衞生防護中心的公共衞生化驗服務處亦定期向承辦商發送樣本作比對測試，並在過去2個月內，作了三輪測試，以確保測試的靈敏度及特異度符合要求。
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當局指，截至1月20日，梁顯利油麻地社區中心已為近9萬名市民，提供採樣及檢測服務，發現312個陽性樣本；至於香港分子病理檢驗中心在不同地區運作的流動檢測站，則合共為超過18萬名市民提供採樣服務，並發現186個陽性樣本。