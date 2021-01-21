新冠肺炎．1.21｜增70宗確診　政府邀袁國勇調查檢測承辦商疑走漏

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 孔繁栩 袁澍 陳家怡 歐陽德浩 黃偉倫 黃金棋 勞敏儀 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-21 23:29

疫情持續反覆，截至今日凌晨，本港新增70宗確診個案，初步確診個案有約40宗。再多三幢大廈有兩個單位出現無關連的確診個案，列入強制檢測大廈名單，分別是富榮花園2座、麗港城5座以及安蔭邨德蔭樓。 此外，油麻地佐敦疫區附近的常安大廈，2樓一間小型護老院的80歲男住客，亦已初步確診，多名院友及員工都要隔離檢疫。

常安大廈護老院撤離：

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【20:06】機場管理局公布，收到行李搬運服務承辦商環美航務通知，一名員工證實感染，由於該員工的家人早前已確診，該員工接受檢測並證實確診。

該員工負責搬運行李，最近的上班日期為 2021 年 1 月 18 日。相關工作範圍已全面清潔及消毒。所有該承辦商負責行李搬運的員工已被安排接受病毒檢測。

戶戶送終止拒印巴裔外賣員送餐顧客賬戶 平機會：市民漸失包容

【20:05】政府表示，十分關注傳媒指早前有市民於油尖旺區接受病毒檢測獲陰性結果，但於送院後再進行病毒檢測時發現為陽性的個案，並已即時向醫院管理局及檢測服務承辦商（香港分子病理檢驗中心及金域檢驗（香港）有限公司）等，了解更多有關該個案的情況。由於可能涉及數名較早前確診的個案（包括於1月18日確診的第9625、9637及9642號個案），需進一步了解事件。食物及衞生局亦已邀得政府專家組成員袁國勇教授參與就是次事件進行的跟進工作。

食衞局：關注尼籍漢兩度社區檢測「假陰性」 委託袁國勇跟進事件

政府發言人重申，負責相關檢測服務的私營化驗所包括香港分子病理檢驗中心（廣東道流動檢測站的承辦商）及金域檢驗（香港）有限公司（梁顯利油麻地社區中心的承辦商），均已參加並通過衞生署外部質素保證計劃，同時具香港實驗所認可計劃醫務化驗認證資格。衞生署衞生防護中心的公共衞生化驗服務處亦定期向社區檢測中心的所有承辦商發送樣本進行比對測試，並在過去兩個月內進行了三輪測試，確保測試的靈敏度及特異度符合要求。

麗港城5座列強檢 旁邊公園大量小孩玩耍 家長：當普通感冒

【20:00】房屋署表示，一名副房屋事務經理確診，她正在醫院接受治療。該名染疫人員的辦公室位於將軍澳健明邨健曦樓地下，即房屋署西九龍及西貢（十）區租約事務管理處，她最後一天在辦公室上班的日期是1月14日。該租約事務管理處對外開放，但該副房屋事務經理最近在工作時並沒有與公眾人士接觸。她工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

該租約事務管理處已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒，並已經關閉及將於1月25日重新開放，提供公眾服務。

【19:25】香港戲院商會今日（21日）指，上周已去信行政長官、政務司司長等官員，要求與戲院業界商議溝通，希望可在有條件限制下復業；商會指重開戲院「可讓幾千名員工免於失業，及他們的家庭可以過渡年關」。

商會又承諾，倘若重開將限制一半座位數目；員工、觀眾亦必須配戴口罩，以及規定在影院內不准飲食。商會認為，入場人流「比每天衞生署防疫記者會的上座率還要少」，風險亦遠比花市、餐廳用膳低。

戲院商會促有條件下重開戲院 指風險遠比花市低 助員工免於失業

【17:45】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，以及新發現及動物傳染病科學委員會今日就在本港使用新冠疫苗發表暫擬共識建議。

新冠疫苗︱衞生署委員會建議 院舍院友、職員優先接種 醫護第二

現時委員會的建議聚焦於兩款疫苗，分別由復星／BioNTech供應的BNT162b2及阿斯利康供應的AZD1222，總結如下：

兩款疫苗均需接種兩劑，接種人士須以同一款疫苗完成兩次注射。委員會建議的優先組別次序如下：首位：安老院舍／殘疾人士院舍和其他院舍設施的院友及職員；次位：醫療機構人員及其他具較高2019冠狀病毒病感染風險的必要服務人員、及六十歲或以上人士；及第三位：年齡介乎16至59歲有長期健康問題的人士。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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【17:00】庾慧玲指，會再三呼籲醫管局員工避免聚集，尤其是即將來臨的農曆新年期間。至於是否要快速測試及核酸檢測雙軌並行，張竹君重申核酸檢測的準確度較高，而快速測試的作用在於可及早找出初步陽性個案並轉介再做核酸檢測，「唔使啲個案堆晒一齊。」

【16:45】張竹君補充，常安大廈老人院的個案，由於同幢大廈早前已有一宗確診個案，故倘明天正式確診，大廈亦符合強制檢測標準。至於該名患者的源頭，仍有待調查，因為初步知悉對方沒有離開過院舍

她又指，相信政府會一直留意油麻地的情況，有需要時會擴大措施。至於是否會與初步

今日暫有40多宗初確診個案，16宗來自臨時檢測中心，當中有11宗是來自油麻地。

伊院普通科護士初步確診 曾與北區醫院染疫護士共膳

【16:36】庾慧玲表示，截至今早9時，醫管局在過去24小時有39名病人康復出院，至今累計8903名病人出院，現時仍有695名確診患者留院。現時有37人情況危殆、30人情況嚴重，628人情況穩定。

庾慧玲指，北區醫院隔離病房的確診護士，經追蹤調查後再找到多一名屯門醫院的護士及伊利沙伯醫院護士，須列為緊密接觸者，因為她們曾一起吃飯。其中，伊利沙伯醫院護士已初步確診，主要在普通枓工作，亦無做過高風險程序，無病人要列為密切接觸者，但有5名護士及一名文員要列為密切接觸者。

而屯門內科及老人科一名護士今日亦確診，她早前因為喉嚨痛到職員診所求醫，結果呈陽性，但與上述須檢疫隔離的護士無關連，由於多涉及行政工作，暫無同事及病人列密切接觸者。

此外，瑪嘉烈醫院一名護士亦初步確診，其家人早前已確診並於1月16日已列為密切接觸者送往檢疫中心，並於1月18日開始不適，但當時深喉唾液測試仍是陰性，但至1月20日再檢測就呈陽性。由於該護士在1月16日接到通知到檢疫前，曾與一名同事食飯，故亦要列緊密接觸，但暫無病人列為緊密接觸。

新增70確診 本地63宗油尖旺區佔31宗 常安大廈老人院院友中招

增5座大廈須強檢 包括安蔭邨德蔭樓、麗港城5座及富榮花園2座

藍田麗港城。（資料圖片／羅君豪攝）

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨，過去24小時本港新增70宗確診個案，個案編號由9799至9868，輸入個案有7宗。有20宗個案經臨時檢測中心找到，當中11宗是來自油麻地。

63宗本地個案中，有16宗未找到源頭，31名患者住在油尖旺區，有1宗居於油麻地佐敦的「核心區」。

今日亦再多三幢大廈有2個無關連的單位出現確診個案，須列入強制檢測大廈名單，分別是安蔭邨德蔭樓、麗港城第5座、富榮花園第2座。

而在油麻地指定強制檢測範圍內，再多兩幢大廈因有一宗確診個案列入強制檢測名單，分別是吳松街121號至、渡船街7至10號。

張竹君又指，今日有一宗初步確診個案，是佐敦炮台街常安大廈2樓的一家小型老人院內的一名80歲男長者，由於他會在院舍內自由活動，有時亦不會戴口罩，故21名住客及6名員工都要隔離檢疫，列為密切接觸者。

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

+ 5 + 5 + 5

【14:19】消息指，今日再度錄得逾70宗確診個案，連續兩日維持7字頭，較昨日半日初步確診多約10宗。

【14:00】明愛醫院公布，一名確診病人今日離世，至今共有163名病人於公立醫院離世，連同在家及私家醫院不治的患者，至今共有167名病人不治。

死者為有長期病患的74歲女病人（個案編號：9311），她於 1月10日下午因低血糖及肺炎入住明愛醫院，翌日確診。病人情況持續惡化，延至今晨1時23分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

明愛醫院74歲確診女長期病患者離世 累計167人亡

【13:58】本港新冠肺炎疫情持續，政府日前將在深水埗劃出指定區域「鴨寮街疫區」，正當有區議區質疑當局安排無據時，食衞局即日晚上就公布區內有6幢大廈有居民確診，住戶須強制檢測。設在楓樹街球場的流動檢測中心今日（21日）第二日續運作，有市民稱有住「廟街疫區」同事曾先後兩次到社區檢測中心檢測，在第二次檢測後才證實確診，未知是否與病毒量有關。亦有長者質疑，南亞裔人士或未有依從採樣，擔心有漏網之魚。

鴨寮街疫區｜深水埗居民批政府防疫工作「麻麻地」 做檢測求安心

【11:56】本港疫情持續，多個行業被勒令暫時關閉經營處所。教育局資歷架構美容及美髮行業培訓諮詢委員會主席楊慧君今(21日)於港台《千禧年代》表示，期望爭取盡快復工，有限度營業，已向港府提出美容院可作樣本收集包派發點的建議，業界亦會進一步加強防疫，實行閉環式管理，包括只接受客人預約，及要求所有員工每隔14天進行檢測，結果呈陰性始予開工。

美容業界已有3成結業 冀增防疫爭取復工 獻計：可幫手派樣本樽

【11:05】油麻地及佐敦一帶連日來爆發疫情，當中不少確診者屬於少數族裔。服務佐敦北選區的油尖旺區議員何富榮，今(21日)於港台節目《千禧年代》表示，經呼籲後，區內少數族裔前往檢測情況非常踴躍，資訊流通問題亦見改善。

融樂會總幹事張鳳美則認為，政府於今次處理上後知後覺，衞生署疫情資訊翻譯用字生硬，且網上宣傳方式不到位，難向少數族裔傳遞資訊，及後當局雖有安排少數族裔義工，前往強檢範圍內的樓宇「洗樓」，「但始終係慢了一步。」

少數族裔資訊不流通 區議員指見改善 關注組織批政府後知後覺

【11:04】政府日前決定復辦新年年宵，食環署昨日與花農開會，有檔主引述食環署指，檔營運時間由每日早上9時至最遲午夜12時，中間設兩場清潔時段，分別是下午1至2時及傍晚6至7時，期間場地需暫時關閉。



有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍今早接受港台節目《千禧年代》表示，支持清潔消毒的時段，亦由他們建議，認為按過往經驗，食飯時間較少人流，而當局會在年宵設四大區域，以控制現場人流，為市民健康設想。他續指，屆時食環署人員會消毒公眾地方，檔主消毒自己鋪位。他指，雖然年三十晚未能通宵營業，但大致滿意政府安排，「有得擺好過無得擺（檔）。」

年宵翻生｜年宵設兩清潔時段 花農：支持安排 食飯時間較少人流

【11:00】居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾籍男子，兩度接受社區檢測呈「假陰性」，最終入院後始證實確診。呼吸系統專科醫生梁子超今(21日)於商台節目表示，核酸檢測有基本限制，倘採樣位置不準確或患者潛伏期長，均會影響檢測結果，情況難絕對避免。



有當區區議員則引述該確診街坊指，社區檢測準繩度兒戲，亦引起不少街坊憂慮。

尼籍男子「陰轉陽」質疑檢測失準 梁子超：採樣位置不準確或影響

【10:27】據了解，商業電台新聞部一名員工初步確診，他是早前一名確診者的密切接觸者，最後上班日為本月10日，並由本月14日起接受檢疫，昨晚因輕微發燒而送院，檢測呈初步陽性。

新冠肺炎｜商台新聞部記者初步確診 曾與一名其後確診親友見面

納入強制檢測大廈：

▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

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【09:00】政府日前決定復辦新年年宵，食環署昨日與花農開會，有檔主引述食環署指，檔營運時間由每日早上9時至最遲午夜12時，中間設兩場清潔時段，分別是下午1至2時及傍晚6至7時，期間場地需暫時關閉。



有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍今早接受港台節目《千禧年代》表示，支持清潔消毒的時段，亦由他們建議，認為按過往經驗，食飯時間較少人流，而當局會在年宵設四大區域，以控制現場人流，為市民健康設想。他續指，屆時食環署人員會消毒公眾地方，檔主消毒自己鋪位。他指，雖然年三十晚未能通宵營業，但大致滿意政府安排，「有得擺好過無得擺（檔）。」

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▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

+ 7 + 7 + 7

【00:40】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，多7間食肆上榜，包括位於何文田壹號名薈的美心MX及尚宴21。另外，近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有兩間食肆上榜，包括豉油街的四寶食堂，以及碧街的勝利超級魚丸。

港島區亦新增兩食肆上榜，銅鑼灣渣甸中心的Hungry Korean，以及上環蘇杭街的鮨政，資料顯示，曾到上述的確診者，均居於油麻地，其中一人住所在指定區域。

確診食肆｜再增7餐廳 何文田美心MX上榜 疫區患者曾到鮨政

▼1月20日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新資料，發現41宗個案來自油尖旺區，而排第二名的是東區，共佔7宗，柴灣峰華邨曉峰樓，及富明閣連續三日有確診個案，鰂魚涌新威園則有兩宗確診，屬源頭不明個案。另外，荃灣綠楊新邨D座及R座，分別錄得兩宗個案；薄扶林寶翠園有一宗源頭不明個案。值得注意是，沙田隔田村南滘再錄得4宗個案，至今累計11宗個案。

強制檢測方面，佐敦偉晴閣A座再多兩宗確診個案；深水埗黃竹街10-10A 號則多一個個案。

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