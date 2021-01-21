女子網購非本地氣體熱水爐　疑浴室密封一氧化碳中毒暈倒送院

撰文：黃偉倫
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衞生防護中心今日（21日）表示，周二（19日）發生一宗懷疑使用氣體熱水爐後，一氧化碳中毒的個案。中心指，一名女子早前該日在家使用氣體熱水爐洗澡，約半小時後被發現在浴室內不省人事，隨即送往醫院，現時情況穩定。中心續指，該氣體熱水爐是透過網上從香港以外地方購買，現時仍調查事件中。
▼消委會測試氣體熱水爐表現▼
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浴室抽氣扇損壞 門窗全關
衞生防護中心指，涉事女子27歲，1月19日在家使用氣體熱水爐洗澡，大約半小時後，被發現在浴室內不省人事，隨即送往屯門醫院，其後轉送東區醫院接受治療，現時情況穩定。中心表示，根據初步的調查資料，該熱水爐是透過網上，從香港以外地方購買，而事發時浴室的抽氣扇已損壞數天，浴室內的門窗全關上，或因而令浴室內的一氧化碳水平上升，現時仍在調查事件。
衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，如曝露於低濃度一氧化碳，可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時，室內有良好的通風，如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。
市民選購及使用家用氣體熱水爐時，可注意機電工程署以下建議：
確保氣體熱水爐已獲得機電工程署批准並附有「GU」標誌；
無論安裝、更換或維修氣體用具，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行，並每18個月進行一次定期安全檢查；
若爐具操作有異，應立即停用，並通知有關爐具代理商檢查或維修；
如察覺氣體熱水爐有氣體洩漏的跡象，在確定本身安全的情況下，立即關閉氣體總掣，及通知有關爐具代理商派員到來處理。
詳情可瀏覽機電工程署網頁。