確診食肆｜沙田唐宮小聚員工中招　油麻地好彩海鮮酒家兩患者到訪

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-22 01:43

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，周四增70宗確診個案，31宗個案來自油尖旺區，當中14宗居於指定區域，即「廟街疫區」。根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增12間食肆上榜，創下12日新高。而近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有5間食肆上榜，新界區亦佔5間，港島區並無新上榜食肆。 其中，位於油麻地的好彩海鮮酒家，一周內已先後有2名確診者到訪，同屬無源頭個案，亦於1月17日發病。而沙田新城市廣場3期唐宮小聚一名員工確診，該店在Facebook上公布，即日（21日）起暫停營業直至另行通知，亦會安排消毒公司進行全面清潔。

九龍區佔最多有7間 5間位於油尖旺區

新上榜的食肆中，九龍區佔最多有7間，其中5間位於油尖旺區。一名71歲男患者（編號︰9860），為無源頭個案，發病日期是1月17日，居於油麻地順利大廈A座，曾到訪現時點商場內的好彩大酒樓。

然而翻查數日前衞生防護中心的資料，當時名單上列有「嘉榮大廈好彩海鮮酒家」，兩者的位置相同。該名男患者年齡79歲（編號︰9701），亦於1月17日發病，同是無源頭個案，居於油麻地碧街25號，因此該酒樓已於一周內有2名確診者到訪。

油尖旺其餘上榜食肆包括漢宜大廈Hello India Restaurant & Bar，到訪男患者年齡51歲（編號︰9759），為無源頭個案，並無病徵，居於油麻地海昇大廈。另一間食肆為紅茶冰室，到訪者為45歲女患者（編號︰9850），屬有關連的個案，發病日期是1月18日，居於油麻地碧街19號。而奧海城2期金滿庭亦上榜，該名55歲女患者（編號︰9790），並無病徵，為源頭不明個案，居於油麻地偉晴閣A座。

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此外，一名男患者曾到油尖旺及觀塘區的食肆，分別為啓田商場的和味餐室、國際廣場彩薈軒。該患者年齡39歲（編號︰9829），為無源頭個案，於1月19日發病，居於藍田康逸苑康年閣。而另一間觀塘上榜的食肆有麗港城商場的豪宴海鮮酒家，該名女患者年齡68歲（編號︰9831），為無源頭個案，於1月18日發病，居於茶果嶺麗港城5座。

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而新界區亦有5間食肆上榜，其中元朗區佔2間，其中一間為元朗上村12A號恩記茶餐廳，該名男患者年齡63歲（編號︰9867），為無源頭個案，於1月19日發病，居於旺角富榮花園2座。另一間為怡豐花園的日本料理嘉兵衛，曾有2名居於屯門兆畦苑兆強閣的患者到訪，分別為44歲男患者（編號︰9813），於1月19日發病，以及40歲女患者（編號︰9817），並無病徵，二人同為有關連個案。

唐宮小聚︰沙田分店一名員工確診 即日起暫停營業

新界區其餘上榜的食肆包括，沙田新城市廣場3期唐宮小聚，該名男患者年齡41歲（編號︰9866），為有關連個案，於1月19日發病，居於深水埗南方樓。該店於22日在Facebook上公布，確診的員工最後上班日為1月19日，每日上班均有量度體溫及配戴口罩，沙田分店由即日起暫停營業直至另行通知，亦會安排消毒公司進行全面清潔。

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此外，亦有一間食肆位於葵青區，為安蔭商場君逸軒酒家，該名女患者年齡56歲（編號︰9843），為無源頭個案，於1月9日發病，居於葵涌安蔭邨德蔭樓。而另一間為屯門華都商場雲南小鍋米線，該名女患者年齡25歲（編號︰9854），為有關連個案，居於元朗朗屏8號5座。

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