確診食肆｜再增7餐廳　何文田美心MX上榜　疫區患者曾到鮨政

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-21 00:39

新冠肺炎疫情反覆，周三增77宗確診個案，當中近半為源頭不明。根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，多7間食肆上榜，包括位於何文田壹號名薈的美心MX及尚宴21。另外，近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有兩間食肆上榜，包括豉油街的四寶食堂，以及碧街的勝利超級魚丸。 港島區亦新增兩食肆上榜，銅鑼灣渣甸中心的Hungry Korean，以及上環蘇杭街的鮨政，資料顯示，曾到上述的確診者，均居於油麻地，其中一人住所在指定區域。

根據衞生防護中心晚上公布的列表，新增上榜的7間食肆中，有4間位於九龍區，其中周二（19日）確診、個案編號9,685的54歲女子，曾到訪何文田壹號名薈商場的尚宴21及美心MX。另外，近日接連爆疫的油尖旺區，亦有兩食肆上榜，分別為碧街的勝利超級魚丸，以及豉油街的四寶食堂。資料顯示，曾到兩間食肆的確診者，均為個案9,777及9,778，二人都居於油麻地利源閣。

港島區方面，新增了兩所食肆，分別為銅鑼灣渣甸中心的Hungry Korean，以及上環蘇杭街的鮨政。列表所見，曾到訪鮨政的55歲確診女子（個案編號9,790），居住於油麻地偉晴閣A座，屬於強制檢測大廈，位於佐敦的指定區域；曾往Hungry Korean的41歲女子（個案編號9,753），則居於油麻地碧街17號，同屬強制檢測大廈。

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至於新界區，則葵涌石蔭商場的茗港酒家上榜，到訪者為一名89歲男病人（編號9,733），居於石籬二邨。

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