大灣區航空申請營辦104航點　涉48內地城市最近廣州　日航點13個

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-22 12:16

航空業在疫情下大蕭條，扎根香港多年的港龍航空更結業，惟內地富商黃楚標去年透露正籌備開辦「大灣區航空」，最快今年第一至第二季啟航。空運牌照局今登憲報，指收到大灣區航空申請經營在香港和往來香港的編定航空服務申請，共涉及104條航線，主要集中內地及東南亞地區，當中有約半數，即48條航線來往內地城市。

航空業大受疫情影響，惟大灣區航空「逆市」申104航點（資料圖片／梁鵬威攝）

根據憲報資料，大灣區航空希望柒指的航線，主力在內地及鄰近的日韓台、東南亞，甚至南亞地區。灣航申請的104條航線中，包括48個內地城市航點，最短途的航點是廣州；而東亞地區航點則包括台灣、日本、南韓，其中申請營辦的日本航點多達13個；東南亞泰國、越南、菲律賓、印尼等東盟國家，都是申請涵蓋的航點。大灣區航空有關航線的啟航地點，皆為香港國際機場，擬申請客運、貨運及郵件服務，但申請中啟航的臨時時間表，仍有待決定。

大灣區航空創辦人黃楚標，早前接受訪問時曾透露，大灣區航空啟航初期，機隊預計只有5架飛機，到2025年機隊航機數目才會增至30架。

大航灣區航空申請營辦的48個內地航點︰ 上海╱北京╱杭州╱成都╱南京╱廈門╱海口╱福州╱泉州╱寧波╱天津╱重慶╱武漢╱無錫╱昆明╱ 西安╱三亞╱濟南╱大連╱青島╱貴陽╱南寧╱瀋陽╱湛江╱南昌╱鄭州╱長沙╱煙台╱銀川╱温州╱武夷山╱廣州╱長春╱鹽城╱太原╱合肥╱蘭州╱石家莊╱哈爾濱╱ 烏魯木齊╱唐山╱呼和浩特╱蘇州╱南通╱常州╱徐州╱ 濰坊╱鄂州

▼去年國泰大裁員▼

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在香港經營航空公司要取得「航空營運人許可申請（AOC）」，《香港01》於本月14日曾向民航處查詢大灣區航空申請AOC的情況，民航處當時回覆指「正在處理中」。根據憲報資料，空運牌照局在2021年1月18日提交的公告中，於大灣區航空擬使用飛機類型一欄中，寫上「大灣區航空有限公司的航空營運人許可證所載任何類型飛機」，另亦有列明波音B737-800為其中一款機型。就大灣區航空申請AOC進度，《香港01》正向民航處查詢。

航空貨運業在疫下亦有受影響，香港貨運航空亦申24地區的貨運服務，與龍頭國泰競爭。（資料圖片/余俊亮攝）

另外，香港航空旗下的航空貨運公司，香港貨運航空亦申請來回香港及24個地區的貨運航空服務。公眾就兩宗申請的申述或反對、公開研訊的要求，都需要在今日起14天內，送達空運牌照局，而牌照局會在開會後決定是否批出相關牌照。