國泰裁員｜港龍航權再分配　大灣區航空有機？學者：5架機夠辦5線

國泰航空昨日(21日)公布重組方案,全球裁減8,500個職位,更決定「屠龍」即日起停運國泰港龍航空。另一邊廂,有「深圳李嘉誠」之稱的內地富商黃楚標,正籌備在港開辦大灣區航空公司,他向傳媒透露,初步計劃以5架飛機營運,期望最快明年第一至第二季啟航。 港龍結業後,雖然國泰有意「繼承」續辦其航線,但運房局表明相關航權先由運房局收回,不能自行轉讓,之後再按機制分配。換言之,正準備入場的大灣區航空隨時有機可乘,與國泰一較長短,隨時成功搶得部分原屬港龍的航線。 有學者分析指,大灣區航空初期雖只有5架飛機,但已夠經營5條航線,相信如果成功獲政府發牌,政府為促進航空業競爭,估計新公司在競逐航線航權時或有優勢。

大灣區航空公司由深圳東海航空董事長黃楚標成立,近日航空公司已刊出招聘廣告張羅人手。黃楚標接受《明報》查詢時透露,大灣區航空啟航初期,機隊預計會有5架飛機,到2025年機隊航機數目將會增至30架。他又稱,大灣區航空期望最快能於明年第一至第二季啟航,故現時招聘人手。

據今年8月民航處的回覆,7月時已接獲大灣區航空公司的航空營運人許可證申請。根據規例,除非航空公司已領許可證,否則任何在香港登記的飛機,均不能用作公共運輸用途。

黃楚標正籌備大灣區航空(資料圖片)

新航空公司入場要取許可證及牌照

在港註冊經營的航空公司,除民航處的經營許可證,亦需取得空運牌照局發出的牌照。空運牌照局負責向經營定期航空服務,往來香港和世界各地的本地航空公司發牌。根據該局的申請程序指引,申請者需提交申請時,需涵蓋牌照有效期內的詳細業務計劃,包括首24個月內的飛行小時、交通量、客座率及收益率等預測,並要提供財務狀況報表和預測等。假如牌照局認為合適,可以先批予臨時牌照。

指引亦提到,利益攸關的個人或團體,可以就申請提出反對或申述,要求召開公開或非公開的研訊。翻查資料,捷星香港申請牌照時,遭到當時的國泰、港龍、香港航空及香港快運聯手反對,並於2015年1月就此展開公開研訊,最終到6月時,牌照局決定,捷星香港並非以香港為主要營業地,拒絕其申請。指引提到,假如申請者已提供所有資料,又令牌照局滿意,而且在沒有反對的情況下,申請需時約16至20周。

申請空運局牌照的程序(空運牌照局文件)

另外,香港機場的航班升降時刻(slot),按照國際航空運輸協會(IATA)發布的《世界航班時刻準則》分配,據其定義,香港機場屬最繁忙的第三級,即航班必須獲得時刻,方可以升降。至於時刻的申請,由民航處下的香港機場航班協調辦公室負責。

由於IATA的準則規定,時刻有「繼承權」,只要航空公司原本已使用該時刻,使用率又達八成或以上,下一季度就可繼續使用,所以國際民航組織的文件亦提到,標準不利於新航空公司(not being accommodated at particularly congested airports)。不過當有航空公司不再使用原有時刻,就會即時由有關部門收回,並再重新分發。隨港龍停運退場,現時正是新入場航空公司,申請航班時刻的好時機。

羅祥國表示,即使只有5架飛機,但亦足夠經營5條航線。(資料圖片/盧翊銘攝)

新航空公司有引入競爭效果 競逐航線或有優勢

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示,航空公司申請牌照時,一般會同步申請航線等,認為大灣區航空初時,機隊即使只有5架飛機,但已足夠經營5條航線。他稱,當年甘泉航空的營運曾被戲稱「天上有地下無」,即客機起飛後,航空公司在地上,便無其他飛機。他又推算,新航空公司成立需時約一年多至兩年,當中涉及提交文件是否齊全,「唔齊就來回好幾次」;而且亦涉及研訊過程。當年捷星香港就試過開展宣傳後,牌照申請卻被拒。

至於大灣區航空是否能夠搶去原由港龍營運的航線,羅表示,現時本港航空業由國泰獨大,情況不健康。若政府批出新牌照,就是希望新入場的航空公司,能成功經營促進競爭,故相信大灣區航空在申請航線時,會有一定優勢。他又指,港龍本身的40多條航線,並非全部有盈利,但直飛北京等一線城市的航線,相信會有較大競爭。另外,機場三跑料於2024年全面運作,屆時將有更多升降時刻可以使用,亦有利航空公司擴張。