國泰裁員｜港龍航權再分配　大灣區航空有機？學者：5架機夠辦5線

國泰航空昨日（21日）公布重組方案，全球裁減8,500個職位，更決定「屠龍」即日起停運國泰港龍航空。另一邊廂，有「深圳李嘉誠」之稱的內地富商黃楚標，正籌備在港開辦大灣區航空公司，他向傳媒透露，初步計劃以5架飛機營運，期望最快明年第一至第二季啟航。 港龍結業後，雖然國泰有意「繼承」續辦其航線，但運房局表明相關航權先由運房局收回，不能自行轉讓，之後再按機制分配。換言之，正準備入場的大灣區航空隨時有機可乘，與國泰一較長短，隨時成功搶得部分原屬港龍的航線。 有學者分析指，大灣區航空初期雖只有5架飛機，但已夠經營5條航線，相信如果成功獲政府發牌，政府為促進航空業競爭，估計新公司在競逐航線航權時或有優勢。

大灣區航空公司由深圳東海航空董事長黃楚標成立，近日航空公司已刊出招聘廣告張羅人手。黃楚標接受《明報》查詢時透露，大灣區航空啟航初期，機隊預計會有5架飛機，到2025年機隊航機數目將會增至30架。他又稱，大灣區航空期望最快能於明年第一至第二季啟航，故現時招聘人手。

據今年8月民航處的回覆，7月時已接獲大灣區航空公司的航空營運人許可證申請。根據規例，除非航空公司已領許可證，否則任何在香港登記的飛機，均不能用作公共運輸用途。

黃楚標正籌備大灣區航空（資料圖片）

新航空公司入場要取許可證及牌照

在港註冊經營的航空公司，除民航處的經營許可證，亦需取得空運牌照局發出的牌照。空運牌照局負責向經營定期航空服務，往來香港和世界各地的本地航空公司發牌。根據該局的申請程序指引，申請者需提交申請時，需涵蓋牌照有效期內的詳細業務計劃，包括首24個月內的飛行小時、交通量、客座率及收益率等預測，並要提供財務狀況報表和預測等。假如牌照局認為合適，可以先批予臨時牌照。

指引亦提到，利益攸關的個人或團體，可以就申請提出反對或申述，要求召開公開或非公開的研訊。翻查資料，捷星香港申請牌照時，遭到當時的國泰、港龍、香港航空及香港快運聯手反對，並於2015年1月就此展開公開研訊，最終到6月時，牌照局決定，捷星香港並非以香港為主要營業地，拒絕其申請。指引提到，假如申請者已提供所有資料，又令牌照局滿意，而且在沒有反對的情況下，申請需時約16至20周。

申請空運局牌照的程序（空運牌照局文件）

另外，香港機場的航班升降時刻（slot），按照國際航空運輸協會（IATA）發布的《世界航班時刻準則》分配，據其定義，香港機場屬最繁忙的第三級，即航班必須獲得時刻，方可以升降。至於時刻的申請，由民航處下的香港機場航班協調辦公室負責。

由於IATA的準則規定，時刻有「繼承權」，只要航空公司原本已使用該時刻，使用率又達八成或以上，下一季度就可繼續使用，所以國際民航組織的文件亦提到，標準不利於新航空公司（not being accommodated at particularly congested airports）。不過當有航空公司不再使用原有時刻，就會即時由有關部門收回，並再重新分發。隨港龍停運退場，現時正是新入場航空公司，申請航班時刻的好時機。

羅祥國表示，即使只有5架飛機，但亦足夠經營5條航線。（資料圖片/盧翊銘攝）

新航空公司有引入競爭效果 競逐航線或有優勢

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，航空公司申請牌照時，一般會同步申請航線等，認為大灣區航空初時，機隊即使只有5架飛機，但已足夠經營5條航線。他稱，當年甘泉航空的營運曾被戲稱「天上有地下無」，即客機起飛後，航空公司在地上，便無其他飛機。他又推算，新航空公司成立需時約一年多至兩年，當中涉及提交文件是否齊全，「唔齊就來回好幾次」；而且亦涉及研訊過程。當年捷星香港就試過開展宣傳後，牌照申請卻被拒。

至於大灣區航空是否能夠搶去原由港龍營運的航線，羅表示，現時本港航空業由國泰獨大，情況不健康。若政府批出新牌照，就是希望新入場的航空公司，能成功經營促進競爭，故相信大灣區航空在申請航線時，會有一定優勢。他又指，港龍本身的40多條航線，並非全部有盈利，但直飛北京等一線城市的航線，相信會有較大競爭。另外，機場三跑料於2024年全面運作，屆時將有更多升降時刻可以使用，亦有利航空公司擴張。