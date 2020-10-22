大灣區航空｜逆境開拓航空業　黃楚標與香港息息相關的幾件事

全球航空業步寒冬，前景未明，有航空公司壯士斷臂續命，亦有新公司密謀大展鴻圖。有「深圳李嘉誠」之稱的深圳東海航空董事長黃楚標正密鑼緊鼓發展「大灣區航空」，有意發展國內及東南亞短途航線。 貴為全國政協委員，黃楚標與本港政商界有密不可分關係，2012年數碼廣播有限公司（DBC）停播風波，包括黃楚標在內的股東被指拒絕注資，引發股東糾紛致DBC停播，台長「大班」鄭經翰出售股權後分道揚鑣，DBC最終因虧損於2016年停播。 翌年，黃楚標與前特首曾蔭權扯上關係，曾蔭權當年捲入涉貪案，黃更是案件中重要的關鍵人物。黃被指出租及豪裝東海花園頂樓複式單位，供曾退任後入住；其時曾在行會審批雄濤廣播公司的廣播牌照時，涉嫌隱瞞與黃及單位之利益衝突，最終曾被批公職人員行為失當，但經終極上訴後獲判無罪。

黃楚標有「深圳李嘉誠」之稱，在內地亦有航空業務。（資料圖片）

現年61歲的黃楚標生於潮陽，3歲來港，中三畢業後投身社會，26歲與兄長開始經營生意，趁內地改革開放發展深圳房地產事業，近年積極開發高檔次豪宅、商場及商業項目等。2002年，黃楚標染指航空事業，成立全國第一間民航公司東海航空有限公司。

曾在港創辦數碼廣播公司 虧損近6億元​交還牌照

有「深圳李嘉誠」之稱的黃楚標與本港政商界關係密切，2006年，黃楚標與「大班」鄭經翰、李國寶、李國章、夏佳理等8人成立雄濤廣播，兩年後成功申請AM廣播牌照，2012年8月數碼廣播有限公司（DBC，雄濤廣播前身）啟播。

不過，DBC啟播兩個月後即發生股東糾紛，黃楚標等股東被指不願按計劃注資5,000萬元，又不出售股份或招股，企圖迫使DBC清盤，但黃楚標反指投資沒有效益，不滿鄭經翰高薪挖角造成開支上升才拒絕注資，爭拗造成電台停播3個月，並引發數天的政府總部戶外集會。

股東紛爭持續直至2013年1月，黃楚標收購鄭經翰等股東手上的DBC股份後才啟播，但因虧損近6億元，黃楚標決定於2016年9月交還數碼廣播電台牌照，10月正式停播。

鄭經翰在2006年與黃楚標、李國寶、李國章、夏佳理等8人成立雄濤廣播，並在2012年獲政府發出數碼廣播牌照。（資料圖片）

與前特首曾蔭權關係友好 一度捲曾涉貪案

提到雄濤廣播獲發廣播牌照，難免令人聯想到轟動全港的前行政長官曾蔭權涉貪案。曾蔭權於2015年被廉署起訴一項行政長官收受利益及兩項公職人員行為失當罪，審訊過程揭發黃楚標與曾蔭權之間的關係。

根據控罪及庭上證供，曾蔭權有意退任特首後，入住深圳福田東海花園君豪閣三層式單位，東海集團花逾300萬元裝修單位，而集團主席正是黃楚標，控罪指曾蔭權在行會討論及批准雄濤的數碼廣播牌照時，沒有申報租住事宜。

經審訊後曾蔭權的行政長官收受利益罪未能達成裁決，一項公職人員行為失當罪成，成為本港首個入身陷囹圄的特首，最終曾蔭權上訴至終審法院獲判得直，不過事件亦為曾蔭權下半生帶來陰影，他與黃楚標的友好關係更惹人疑竇。

前特首曾蔭權於2017年捲涉貪案，控罪指他擬租住黃楚標的東海花園單位，揭發兩人友好關係。（資料圖片）

現任港區全國政協委員

黃楚標既為富商，亦是全國政協委員，2001年，香港教育工作者聯會以其名創辦香港教育工作者聯會黃楚標學校。在去年反修例事件，學校明言反對罷課，並積極推動愛國教育，而該校知名校友，是身處海外的前香港眾志主席羅冠聰。