鴨寮街、黃金電腦商場人流急挫　遭劃入深水埗強制檢測區累生意跌

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-01-22 15:27

深水埗早前被劃為全港第二個「指定強制檢測範圍」，平日人頭湧湧的鴨寮街及黃金電腦商場亦被納入其中。記者今日（22日）到上述兩個地方觀察，發現人流明顯比平日少，有商戶表明，該區自劃為強檢範圍後，翌日人流隨即減近半；對於有消息指，油尖旺即將「鎖區」，有商戶表此感到憂慮，形容一旦深水埗要鎖區，便完全無法做生意。

鴨寮街及黃金電腦商場被納入指定強制檢測範圍，人流明顯下跌。（馬煒傑攝）

繼油尖旺區後，深水埗成為香港第二個「指定強制檢測範圍」，涵蓋欽州街、大埔道、楓樹街至荔枝角道內的樓宇。鴨寮街及黃金電腦商場，均在深水埗檢測範圍當中，記者早上到達鴨寮街，人流明顯與平時有很大出入，對比平日擠擁的鴨寮街，今日只有少量市民到鴨寮街「行街」，有商戶表示，最近兩日人流至少減約三分二。

生意少三分二 如鎖區會索性休息

於鴨寮街開排檔售賣手機配件的郭先生指，自該區納入強制檢測範圍後，鴨寮街翌日人流已明顯下降，「隔日已經冇咩人行，生意少咁三份二」。他又指，以往晚上6、7時，會有上班族收工後到鴨寮街「行吓」，但近幾日的傍晚時間仍然十分冷清。

對於有消息指油尖旺區將被鎖區，郭先生認為，若深水埗採取同樣安排，「真係鎖區咪當休息囉」。郭先生解釋，他經營排檔生意，只須交牌費，成本較輕，加上鎖區亦沒有客人可以進區購物，只好索性關門休息。他又質疑，一般僱主會否因鎖區而為僱員保留職位，又或繼續支付人工，「唔似政府有咁多政策，做唔掂就執笠架啦」。

對於強制檢測安排，郭先生亦認為成效不大，因鴨寮街人流量大，又難以追蹤，「都係四圍走」，即使檢測結果證實確診，病毒早已四處傳播，唯有「衞生啲」自保。

於鴨寮街售賣攝影器材的劉先生及李先生都指近兩日人流明顯減少，「企一兩個鐘頭，都得一兩個人經過，都係睇下」。（馬煒傑攝）

一兩個鐘僅一兩個人行經 憂鎖區變失業

於鴨寮街售賣攝影器材的劉先生及李先生均指，近兩日區內人流明顯減少，「一講深水埗好多人染疫，啲人就意識到，生意就開始差。企一兩個鐘頭，都得一兩個人經過，都係睇吓」。對於油尖旺可能將被鎖區，他們亦有同樣憂慮，對於並非住在深水埗的他們而言，假如鎖區便無法上班，「即刻變失業」。

黃金電腦商場人流跌過半

而黃金電腦商場方面，人流亦同樣大減。有商戶指，商場人流比平日減少一半有多，即使較受歡迎，平日大機會迫爆主力售電腦砌機零件商舖，生意都有明顯下跌。

鴨寮街及黃金電腦商場被納入指定強制檢測範圍，人流明顯下跌。（馬煒傑攝）

黃金商場商戶︰生意成個商場一齊跌

售賣DVD的陳先生算是較早開舖的商戶，商場每日人流狀況他都十分清楚。陳指出，自強檢範圍公布後，商場人流減少近七成，「晏晝好少少，夜晚都冇咩人行」。生意方面，陳先生表示，「生意唔洗問梗係跌啦，成個場都跌。以前賣電腦果啲幾多人，依家都冇咩人」。

有不願上鏡，在黃金商場售賣電子遊戲的商戶表示，近幾日的生意「極差」，人流方面減少一半以上。她指出，平日晚上有機會出現「迫爆」情況，但近幾日晚上人流，都只是比中午多幾個人，而平日的星期六、日會有不少市民跨區到場購物，但現在難以預料。

她又舉例指，平日電腦「砌機」的商舖顧客眾多，但近幾日都只是「小貓三四隻」。對於鎖區的憂慮，她則表示只能見步行步，「都冇得可以點，有得做就做，冇得就咪唔做」。

於鴨寮街開排檔售賣手機配件的郭先生指自納入強制檢測範圍後，第二日鴨寮街的人流已有明顯下降，「隔日已經冇咩人行，生意少咁三份二」。（馬煒傑攝）

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