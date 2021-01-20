深水埗楓樹街檢測站運作約45分鐘　已揪抗原陽性個案　交衞署跟進

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-20 13:56

本港新冠肺炎疫情反覆，政府將深水埗劃為「指定範圍」，楓樹街球場檢測站今早（20日）10時啟用，承辦商相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，檢測站採用「雙軌檢測」，即場做抗原測試，最快20分鐘有初步報告，之後再做核酸覆檢，檢測站運作約45分鐘，已找出抗原呈陽性個案，會交衞生署跟進，如證實確診，相信可以即日安排隔離。

▼1.20楓樹街球場檢測站情況▼

+ 9 + 9 + 9

45分鐘已找出抗原陽性反應 反映深水埗有隱形傳播鏈



楓樹街球場檢測站今早人流不算多，相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，檢測站採用抗原測試技術，過往在麗晶花園、啟晴邨及瑪嘉烈醫院都有使用過，準確度達九成以上，今早約10時45分已找到抗原陽性反應，但未有透露數目，反映深水埗區存有隱形傳播鏈，情況令人憂慮。

招續指，抗原測試最快20分鐘可驗出懷疑確診樣本，之後再做核酸檢測覆檢，需時約20分鐘， 1小時內可向衞生署呈報懷疑個案，並將患者隔離，時間較一般核酸檢測需翌日才有報告為快，相信可以即日安排隔離，加速找出患者，希望將來可擴展至其他地區使用。

相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，抗原測試最快20分鐘可驗出懷疑確診樣本。（孔繁栩攝）

市民黃女士表示，由於母親入住的老人院舍要求必須做檢測，所以陪同母親一同做測試，他指自己不時到北河街街市，該處環境及衛生欠佳，自己都十分擔心，對於深水埗爆發疫情，只能幫多做清潔消毒。