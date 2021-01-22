政府擬收緊安排　機組人員抵港後或需檢疫14日　工會：安排不人道

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-22 15:20

第四波疫情持續，食衞局局長陳肇始在電台節目透露，原定獲豁免檢疫的機組人員，將來抵港後，需於指定酒店接受檢疫14天。 國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍批評，相關安排不人道，亦欠人性化，如每完成一班機便要隔離14日，「永遠返唔到屋企，唔會見到屋企人」」，同時令人手相當緊張，對航空業做成很大影響；又指第四波個案未見與機組人員有關，收緊安排並非最有效控制疫情做法。 國泰則表示，現正向有關當局索取更多落實細節，包括生效時間，以便早作規劃，盡量減少新措施的影響。

食物及衞生局局長陳肇始接受港台訪問時承認，將要求機組人員抵港後需要於指定酒店檢疫14天。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳肇始接受《香港電台》專訪時透露，現時獲豁免檢疫的機組人員，將來於抵港後需要於指定酒店檢疫14天，惟未有透露將何時收緊，僅向機組人員表示「不好意思」。

國泰航空昨日向員工發出內部通知，提到就有關乘客、機組人員的檢疫安排，一直有與港府溝通。（受訪者提供）

國泰內部通知指如有確實或安排 會再作通知



國泰航空昨日向員工發出內部通知，提到就有關乘客、機組人員的檢疫安排，一直有與港府、世界各地政府聯絡，如有確實變更或安排，會再作通知。有國泰員工表示，員工間對安排大感不滿，認為機組人員非「漏洞」，「依家日日有幾千個回港易、商務免檢疫返嚟，政府死都唔封關，我哋就每飛一班機就要被隔離14日，冇得返屋企，行船呀家吓？」

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍（前排右三）指，如安排一旦收緊，人手將會十分緊張。（資料圖片）

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍指，工會曾向公司了解，惟目前未有確實詳情，但她相信，如安排一旦收緊，人手將會十分緊張，對航空業影響極大，「將會有更大成本」。她亦批評，如每完成一班機便要隔離14日，「永遠返唔到屋企，唔會見到屋企人」，直斥安排欠人性化。孫認為，第四波個案未見與機組人員有關，收緊安排並非最有效控制疫情做法。

國泰回覆：正向有關當局索取細節

國泰回覆查詢時指，得悉政府擬收緊香港機組人員的隔離檢疫規定，現正向有關當局索取更多落實細節，包括生效時間，以便早作規劃，盡量減少新措施對國泰機組人員，及客、貨運服務的影響。

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