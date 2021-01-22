確診食肆｜增5間　荃灣Jollibee　PopCorn星巴克、淘大越棧上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-23 00:39

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（22日）公布增61宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，全位於九龍及新界，包括淘大商場越棧、麗港城商場一粥麵、荃灣力生廣場快樂蜂Jollibee、將軍澳PopCorn星巴克咖啡、葵青葵芳閣龍寶酒家。

25歲男患者曾到信和中心

新上榜的食肆中，當中兩間位於九龍觀塘區，一名25歲的男患者（編號︰9823）曾到淘大商場越棧。他於1月19日發病，為有關連個案，居於土瓜灣祥雲大廈。他亦曾到訪多個商場，包括旺角中心、銀行中心廣場 、好景商場、信和中心。

觀塘另一間上榜食肆為麗港城商場一粥麵，該名男患者年齡58歲（編號︰9889），為源頭不個案，於1月13日發病，居於觀塘麗港城7座。

居疫廈君傲灣3座患者曾光顧PopCorn星巴克

而新界區上榜的食肆佔3間，分佈於不同區域，其中一名31歲女患者（編號︰9894），曾到荃灣力生廣場快樂蜂，於1月18日發病，為源頭不明個案，居於元朗新時代中城M3座。

另一間上榜食肆為將軍澳站PopCorn星巴克，該名男患者年齡42歲（編號︰9883），為源頭不明個案，於1月19日發病，居於將軍澳君傲灣3座。

▼1月22日新增曾有確診或疑似個案的大廈名單▼

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最後一間食肆為葵青葵芳閣龍寶酒家，該名男患者年齡77歲（編號︰9908），為源頭不明個案，於1月17日發病，居於荃灣梨木樹邨桃樹樓。

此外，名單中亦新增較罕見的地點，為深水埗地利亞修女紀念學校（吉利徑），該名女患者年齡27歲（編號︰9853），為有關連個案，於1月21日發病，居於元朗青山公路元朗段161號年旺樓。

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