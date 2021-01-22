確診大廈｜碧街急增10宗個案　嘉湖山莊、太古城、黃埔花園再上榜

撰文：黃偉倫
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新冠肺炎疫情持續反覆，周四（21日）本港新增70宗確診個案，其中63宗屬本地個案。根據衞生防護中心晚上更新資料，33宗確診個案來自油尖旺區，涉及21幢大廈，其中8幢位處指定規域；另有10宗位於碧街，當中有5宗來自碧街19號。深水埗區方面，亦新增4宗個案，其中3宗位於南方樓，屬於深水埗指定區域。
其他地區方面，九龍城區增5宗，其中3宗來自黃埔花園11期—紫荊苑5座；元朗區增6宗，2宗位於嘉湖山莊麗湖居9座；葵青區增4宗，3宗來自安蔭邨德蔭樓。另外，太古城及麗港城亦再度失守。
根據衞生防護中心晚上更新的列表，油尖旺區再多33宗確診個案，10宗位於碧街，當中5宗來自碧街19號，該處過去14日累計9宗；另外有3宗位於新填地街、2宗位於廟街，而上海街亦有2宗。資料顯示，油尖旺區的個案，涉及22幢大廈，其中8幢位處指定規域，分別為上海街191號、仁賢大廈、吳松街121號、新填地街18號、新填地街47號、瑜德大廈、廟街153號，以及寶倫大廈；當中新填地街18號已是過去14天中，第4宗個案。
深水埗區方面，按日增4宗個案，其中3宗為位於指定區域的南方樓；另一宗為李鄭屋邨道德樓。
元朗區為第二多個案的地區，其中2宗位於嘉湖山莊麗湖居9座，該大廈於過去14日至今，已累計3宗個案。此外，九龍城區亦有5宗個案，其中3宗來自黃埔花園11期—紫荊苑5座，根據列表該大廈至今有4宗個案。
▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼
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另外，葵青區增4宗，3宗來自安蔭邨德蔭樓；屯門區及荃灣區各增3宗；觀塘則再多2宗，包括麗港城5座。
▼1月21日新增曾有確診或疑似個案的大廈名單▼
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