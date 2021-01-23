增6廈須強檢　包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈及油麻地順豐大廈

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-23 17:32

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（23日）公布，再多6座大廈的居民需要強制檢測，包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈、油麻地順豐大廈，另外3座大廈都在深水埗的指定檢測範圍內，分別是欽州街96號、元州街25號、長沙灣道171號。 張竹君又稱，昨天公布將軍澳君傲灣3座需強制檢測，但翻查資料後發現有誤，該座大廈的居民不需強制檢測。

將軍澳君傲灣3座（左），居民毋需強制檢測。（資料圖片）

張竹君表示，有3座大廈分別有兩個單位有人確診，因此被列入強制檢測名單。第一是灣仔星月閣，一個單位有兩人確診、一個單位有一人確診，兩個單位不同層數、不同座向。第二是土瓜灣下鄉道9號益民大廈，一個單位有三人確診、一個單位有一人確診，兩個單位不同層數、但座向相同。第三是油麻地東安街3號順豐大廈，兩個單位分別有一人確診，兩個單位不同層數、不同座向。

灣仔星月閣兩個單位有人確診，涉及3人。（Google街景截圖）

而在深水埗的指定檢測範圍內，再多3座大廈的居民需接受強制檢測，第一是欽州街96號，一個單位有一人確診；第二是元州街25號，一個單位有一人確診；第三是長沙灣道171號，一個單位有一家三口確診。

另外，她稱昨天公布將軍澳君傲灣3座需強制檢測，但翻查資料後發現有誤，該座大廈只有一個單位有人確診，實際上另一單位是在君傲灣2座，因此君傲灣3座的居民不需強制檢測。