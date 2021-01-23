佐敦封區｜區議員接40商戶求助　住戶不滿無熱飯溫飽

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-23 22:07

政府在佐敦劃出受限區域，區內人士須進行強制檢測，未有陰性結果前不可離開大廈。油尖旺區區議員表示，接獲超過40個商戶求助，特別是售賣年貨的商店和食肆，他們已安排好入貨，但現時不能營業，血本無歸。另外，有10多個住戶表示不滿當局未有提供熱飯，亦打不通有關熱線。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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油尖旺區區議員表示，接獲超過40個包括油麻地街市和新填地街排檔的商戶求助，特別是售賣年貨的商店和食肆已入好貨，現時不能營業，血本無歸。

另外，有10多個區內住戶向他們求助，不滿膳食安排，只獲發即食麵和罐頭，未有提供熱飯，亦打不通當局熱線，感到失望，問政府當他們是什麼。

油尖旺區區議員表示，接獲超過40個包括油麻地街市和新填地街排檔的商戶求助。 左至右：李傲然、林健文、余德寶、曾自鳴。 （羅君豪攝）

油尖旺區區議員林健文認為，政府目標兩天內完成檢測太理想，截至下午1時只有約3000人檢測，他指很多居民已離開區域，相信不在兩天內回到居所，質疑會否周一前可否完成1萬人檢測，以及會否延長。他批評是次封區勞民傷財，質問其後會否再有第二次的強制檢測。

封鎖區內的市民只獲發即食麵和罐頭等物資，有市民不滿政府未有提供熱飯。 （梁鵬威攝）

另一名區議員李傲然認為封區是政治任務，指近日疫情反彈，政府心急要讓中央見到當局有所行動，將內地的一套措施搬到本港。他指，第599章沒有經立法會審議，未經人民授權，是野蠻粗暴做法。有商戶向他求助，食環署從沒有和他們溝通，讓他們感到不知所措，而特首林鄭月娥沒有回應是否對他們作出賠償。他指政府鬼祟在凌晨4時，任意剝奪人身自由，他問之後會否延伸至其他地方封區。

區議員余德寶認為林鄭月娥欠對區內居民道歉，政府應向受影響商戶作出賠償。

在新填地街開水果檔的李小姐昨晚8時從附近檔戶得知周末封區，她表示應付不及，賣剩兩箱蘋果和一箱梨，她指有水果檔入貨量多達滿倉，水果不能長時間存放，難以處理。

她表示，油麻地佐敦一帶疫情嚴重，水果檔已損失達九成生意額，前兩星期是「捱」，而這兩天封區更不能做生意，幾百個商戶在無任何事先通知下被勒令清場，感到無奈無助。她認為，解封後客人都不會對該區商舖有信心，「邊個夠膽行入嚟遮，走都走唔切」。