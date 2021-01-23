佐敦封區｜入夜後更顯冷清　街上只見工作人員　居民落樓即被趕

撰文： 麥凱茵 陳家怡 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-23 21:45

港府今晨4時宣佈圍封佐敦指定區域，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街的「受限區域」人士，須留在處所並按政府安排接受強制檢測。日間大批居民前往封鎖區內的檢測站排隊；然而入夜後，檢測站關閉，街上更顯冷清，只剩下穿著全套裝備的工作人員在街上巡邏。 即使在封鎖區外，同樣人煙稀少；平日熙來攘往的彌敦道，入夜後只剩下數間商舖營業，偶爾僅三、四名途人行過，令油麻地佐敦一帶，猶如變成「死城」。

延伸閱讀：佐敦封區．記者手記｜警曾稱或封14日 取物資為僅有「自由時間」

▼1月23日，入夜後佐敦「受限區域」更顯冷清▼

6點後檢測物資站關閉 只剩「重裝」人員巡邏

佐敦「受限區域」從今日（23日）凌晨4點起封閉，料最快要至周一（25日）清晨才可重開。日間由於大批受影響人士前往檢測站排隊，以及領取物資，封鎖區內人流絡繹不絕。

然而晚上6點入夜後，隨着檢測站及物資站關閉，街上只剩下大批「重裝」工作人員巡邏，以及駐守在每棟大廈樓下，已不見其他市民。當有市民在街道上穿梭時，工作人員亦會立即呼籲返回處所。

《香港01》留守在封鎖區內的記者，由於不能烹調食物，晚餐只可在酒店內進食由政府準備的物資，包括杯麵及白麵包等。

凌晨封區時，有便利店仍然營業，員工被封在區內，日間時只能留在店內休息，該便利店入夜後已無營業。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

+ 16 + 16 + 16

「禁區」外同樣冷清 鄰街舖全部關門

除了「受限區域」外，佐敦一帶亦同樣冷清。記者於封鎖區附近遊走，鄰近的白加士街幾乎全部店舖已關門，只剩下一輛輛空車停泊在路邊，行人亦近乎絕跡。在彌敦道上，開門營業的店舖雖較多，但大部份亦已關門，與平日人來人往大相逕庭。

佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

+ 5 + 5 + 5