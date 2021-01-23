佐敦封區｜五大紀律部隊各調派數百人手　懲教署出動非華裔職員

撰文： 陳家怡 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-23 20:12

政府今（23日）凌晨4時封鎖佐敦局部地區實施禁足檢測，動員三千人執行，五大紀律部隊，包括警方、消防、入境、海關、懲教，各調動數百人支援。 除了行政長官林鄭月娥，多個紀律部隊首長亦分別到場視察，包括警務處處長鄧炳強、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海、懲教署署長胡英明。

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警務處處長鄧炳強下午到場視察後，並無回應傳媒提問。

消防處表示，疫情至今，除了協助處理懷疑或確診患者外，亦一直全力配合並積極參與政府各項的抗疫相關工作。因應佐敦指明「受限區域」內強制檢測行動，消防處招募了650名屬員作出支援，包括派員上樓通知和安排單位內人士進行檢測。

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入境處處長區嘉宏在場視察後表示，到埸幫同事打氣和了解工作環境，他指同事爭分奪秒工作，亦會通宵駐守，他們工作包括安排居民下樓檢測和做協助工作。他續指，今次行動派出約300名入境處人員，若有需要會義不容辭即時可調配人手幫政府進行防疫工作。

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海關派出約350人參與行動，海關關長鄧以海到受限區域視察後表示，希望今次可協助社區找出更多隱形患者，指是次工作非常有意義，見到同事全情投入、畏無懼，指多個紀律部隊合作溝通充足，亦妥善劃分工作，眾人是一條心，他相信檢測會順利進行，又指海關人員有保護措施。

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懲教署共派出超過230名懲教人員參與，包括十多名非華裔職員，來自泰國、尼泊爾、印度及巴基斯坦。懲教署署長胡英明亦有到現場。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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1月23日凌晨4時，政府刊憲限制在佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，現場設51個流動檢測站，目標是在約48小時完成今次封鎖區域禁足檢測行動，以期市民可在1月25日（星期一）上午6時左右開始上班。估計今次影響約一萬人。