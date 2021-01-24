確診食肆｜富臨皇宮等6餐廳上榜　患者曾到尖沙咀Donki、兩間小學

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-24 02:27

新冠肺炎疫情持續，本港至今累計有10,010宗個案。衞生防護中心昨晚更新大廈名單，再多6間食肆上榜，包括富臨皇宮（北角店）、位於堅尼地城的中東素食餐廳MAMA MALOUF Restaurant等。 另外，在患者行蹤方面，一名39歲男子曾到訪美麗華廣場二期的Don Don Donki；一名60歲男子曾到美心集團中心；一名40歲男子到過香港警察學院武毅樓室內靶場；也有兩名患者曾到訪小學，分別是保良局香港道教聯合會圓玄小學、循理會美林小學。

衞生防護中心昨晚更新大廈名單，再多6間食肆上榜，包括富臨皇宮(北角店)。圖為美孚百老匯街「富臨皇宮」。（資料圖片／黃偉倫攝）

再多6間食肆上榜，其中3間位於東區，分別是興華(二)邨和興樓興華茶餐廳、新都城大廈地下富臨皇宮(北角店)、寶城閣地下珍寶海南雞專門店，珍寶海南雞專門店在早前也有另一名確診者到訪。而位於堅尼地城的中東素食餐廳MAMA MALOUF Restaurant亦上榜。

而在新增的近30項患者行蹤方面，值得留意的是一名39歲男子（第9983宗個案）曾到美麗華廣場二期的Don Don Donki，他住在香港仔景惠花園2座，沒有病徵，屬於不明源頭個案，報告或到訪Don Don Donki的日期是1月20日。他也曾到訪金鐘海富中心第一座。

一名39歲男子（第9983宗個案）曾到美麗華廣場二期的Don Don Donki。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，一名60歲男子（第9967宗個案）曾到長沙灣美心集團中心，他在1月20日發病，報告或到訪美心集團中心的日期是1月21日，他住在深水埗欽州街96號，亦是源頭不明個案。一名43歲男（第9960宗個案）曾到尖沙咀彩星集團大廈，他住在油麻地順豐大廈，是源頭不明個案，1月19日發病，同日報告或到訪彩星集團大廈。彩星集團旗下擁有多個業務，其中最主要的業務為彩星玩具。

而一名40歲男子（第9989宗個案）曾到香港警察學院武毅樓室內靶場，他住在柴灣康翠臺4座，與早前確診者有關連，1月21日發病，報告或到訪靶場的日期為1月19日。警方昨天亦發稿指，一名駐守香港警察學院的四十歲男警員前天初步確診，他的家人較早前懷疑呈陽性反應，於是他亦安排接受測試。警方指他工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸，他最後的上班日為1月19日。

香港警察學院門口。（資料圖片／顏銘輝攝）

一名48歲男子（第9950宗個案）曾到黃大仙區的龍翔辦公大樓，他在1月21日發病，1月20日報稱到訪龍翔辦公大樓。一名35歲男（第9968宗個案）曾到長沙灣政府合署，他於1月21日發病，同日曾到政府合署。一名27歲男子（第9997宗個案）曾到葵青區豐樹青衣物流中心，他在1月19日發病，報稱或到訪物流中心的日期是1月22日。

一名50歲女子（第9942宗個案）曾到威爾斯親王醫院正座大樓；一名41歲女子（第9963宗個案）曾到沙田區循理會美林小學，一名46歲男子（第9981宗個案）曾到屯門區保良局香港道教聯合會圓玄小學。

黃大仙龍翔道龍翔辦公大樓。(資料圖片／陳浩然攝)

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