新冠肺炎・1.24｜佐敦封區強制檢測找出13患者　午夜後未解封

撰文： 朱海棋 勞敏儀 黃偉倫 孔繁栩 陳淑霞 歐陽德浩 黃詠榆 袁澍 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-25 02:53

本港新冠肺炎確診數字持續高企，昨日（23日）是香港爆發疫情一周年，累計破萬，達10,010宗。衞生署今日公布，新增76宗個案，累計增至10,086宗；除了4宗輸入個案，餘下有27宗感染源頭不明。今日有60多宗初步確診。

政府傍晚公布，佐敦受限區域午夜解封，已完成檢測呈陰性、並持手帶的居民，下午6時起可於指定出口登記離開。 佐敦封區的「受限區域」踏入第二日，居民要繼續檢測及禁足，政府公布第一天 6,900人已接受檢測，上門走訪3240戶登記資料，望明晨6時能解封讓市民正常上班。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，找到12名確診者，將計入明日公布的確診宗數。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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確診大廈｜住所全覽 中產屋苑康怡花園、太古城、麗港城爆疫未止

【02:07】新冠肺炎疫情反覆，周日（24日）新增76宗確診，72宗屬本地個案，其中27宗屬源頭不明個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，21宗來自油尖旺區，當中5宗來自佐敦受限區域，涉及3幢大廈。另外，早前宣布需撤離C單位的金威廣場，亦再多3宗確診。

至於其他地區，列為強制檢測大廈的康怡花園N座，再多3宗確診；同屬東區的太古城寧安閣，亦有1宗確診，該大廈周日列入強檢名單。深入埗區方面，單日增6宗，其中3宗來自桂林街95號；葵青區則增7宗，全部來自不同大廈，其中長康邨康美樓再度上榜。

確診食肆｜增11間 油尖旺2間譚仔上榜 共3患者曾到碧街勝利魚丸

【00:50】本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署周日（24日）公布新增76宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，當中逾一半位於油尖旺區；一名居於旺角富榮花園6座的患者，曾到訪3間餐廳。

此外，單日亦分別有兩間譚仔雲南米線、兩間麥當勞上榜，除了善美村至真樓麥當勞外，均位於油尖旺區。

▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

麻地果欄一帶爆疫 近14日出現34幢疫廈 87宗確診 碧街佔近半

1月25日【00:32】新冠肺炎疫情反覆，繼政府上周六（23日）凌晨封鎖佐敦受限區域，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌周日（24日）提出，政府應研究封鎖油麻地果欄一帶。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。

翻查過去14日確診者的居所大廈名單，假如按許樹昌所指，窩打老道及登打士街為南北作計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，當中碧街一共40人確診；但假如計及果欄以南，範圍至眾坊街，則整個範圍34幢疫廈，87宗確診個案。

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佐敦封區．採訪手記｜記者留守佐敦封區 靠一扇窗俯瞰林鄭巡視

【23:56】本港新冠疫情持續爆發，政府史無前例在佐敦封區，劃出受限區域，居民須禁足在家等候強檢測。《香港01》及其他十多間媒體的記者，留守在受限區域內採訪，直擊區內情況。

特首林鄭月娥在封區的第一日落區，指做法並無法十全十美，政府會提供一切可行支援。記者親身體驗其中，發現有部分劏房戶未能煮食，獨居長者有送飯需要等，但担供的物資包，大部分是要烹煮的食物等。有長者向區議員反映12小時才有熱食、也有人從未得知如何取物資、幼兒無奶粉等。

至於記者如何在這44小時採訪？靠的就是房間的一扇窗，以及酒店的天台。

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佐敦封區｜政府周六採樣深水埗大廈污水 區議員指市民憂準備封區

【23:03】本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府昨日（23日)凌晨在佐敦設「受限區域」，居民獲得檢測結果前不得外出。較早前，深水埗的確診個案持續增加，被劃作「指定區域」，大廈凡有一個案便須全幢居民強制檢測。

深水埗（南昌南）區議員李庭豐表示，昨日（23日）起有政府人員在區內進行環境採樣，擔心深水埗成為第二個禁足的目標。他指「指定區域」的範圍比佐敦大，更覆蓋所有地鐵站的出入口，同時區內亦有不少劏房住戶、少數族裔等，因此質疑措施的成效。

【21:10】食環署表示，因應政府將會撤銷在佐敦指明「受限區域」作出的限制與檢測宣告，將會加強「受限區域」街道的清潔工作，亦會安排位於區域內的轄下設施（包括油麻地街市、新填地街熟食小販市場和新填地街及廟街小販排檔區）進行深層清潔消毒，以保障市民及商販的健康與安全。這兩天已在區內提供垃圾收集、凌晨清洗街道及24小時值勤的公廁服務。

發言人表示，在相關宣告正式撤銷後，食環署會在明日凌晨清洗該些街道，在上午6時至9時，與檔戶攜手進行深層清潔消毒工作，期間，食環署會在油麻地街市及新填地街熟食小販市場的公用地方及設施進行深層清潔消毒工作，並會在有關街市及小販市場外圍及附近街道，以及新填地街和廟街小販排檔區進行特別清洗行動。」如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後，在明日上午9時重開有關設施。

佐敦封區｜區議員：禁足居民憂僱主追究 果欄若封區需處理無家者

【20:53】本港新冠肺炎肆虐，政府日前在佐敦設「受限區域」，今日（24日）傍晚取消禁足令，預計午夜解封。多名油尖旺區議員接獲「禁足」居民投訴，擔心連日不能外出上班會被僱主追究，區內商舖無法營業，影響生計，不滿政府拒作出賠償。

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佐敦封區｜受限區居民落樓買飯 劏房戶：飲湯包當水、食麵包度日

【20:08】政府周六( 23日）凌晨宣布封鎖佐敦部分區域，民政事務局局長徐英偉今日（24日）傍晚宣布，在受限區域的市民如已接受病毒檢測，獲陰性結果，並佩戴手環者，在下午6時便可在登記後，於指定出入口進出。

經過2日的「禁足」生活，記者於現場看見不少市民急不及待希望離開，當中部分人出外買飯。有劏房戶坦言，根本無煮食用具烹調獲發的即食麵，家中甚至水煲也欠奉，兩日來只可飲用當局派發的湯包，以及進食麵包度日。他認為政府應預先通知封區，「早啲通知，我（可以）買個煲」。

政府公布在佐敦受限區域內的居民如持有陰性檢測證明，下午6時起可登記進出。(余俊亮攝)

佐敦封區｜懲教署派非華裔人員拍門 「同鄉聽到熟悉語言感安心」

【19:15】本港新冠肺炎疫情持續，政府在佐敦設立「受限區域」，區內居民須接受病毒檢測，由於區內有不少不諳中英文的少數族裔人士聚居，懲教署出動十多名非華裔人員協助行動。



別名「芝麻仔」的印度裔懲教員Cheema Parminderjit Singh會說五種語言，他負責上樓拍門，安排少數族裔居民前往檢測，期間曾遇過情緒激動的鄉里，「當聽到熟悉嘅語言，解釋清楚，佢哋都好安心」；尼泊爾裔的懲教員ThapaTak Bahadur夏勇德曾居住佐敦，今次重返「舊地」別有感受，希望可以為同鄉和社區出一分力。

果欄一帶錄逾70宗確診 或成「封區」目標 商販：藥石亂投、攬炒

【19:07】佐敦「受限區域」封鎖進入第二天，有消息指港府亦關注油麻地果欄一帶疫情，令外界揣測會否隨後有「封區」或類似安排。



有果欄商販狠斥港府高官「無腦」，認為封區無助控制疫情，僅屬「藥石亂投」，更令商户在經濟逆境下無法做生意，「最終全港攬炒」，又批評港府「打開口牌」拒設賠償，「簡直係趕盡殺絕。」有果欄的打工仔則認為，政府防疫政策失效，令更多人淪為失業大軍。

【18:54】佐敦封區內的店舖陸續開門營業，不少居民下樓購買食物及日用品。

【18:28】政府公布佐敦受限區域檢測陰性居民可登記進出後，6時起陸續有居民到指定出入口離開。

【18:24】徐英偉表示，工作人員已同居民清楚解釋，下午6時後持有有陰性檢測SMS，戴手環，可以登記出入。但受限區域要到今日午夜才解封，但已現容許市民出去。

陳肇始補充，今次行動以外的油麻地範圍，仍有確診個案，衞生防護中心會密切監測，包括果欄或其他地方，呼籲附近人士如有需要檢測，可以去檢測。

佐敦封區｜檢測呈陰性者傍晚6點後可離開 全區凌晨零時解封

【18:20】徐英偉表示，之後會再繼續在區內找尋，今次家訪中，約470戶無人應門，有啲可能一早搬走。他指區內流動性強，不同公屋，已在門口貼告示，開門整爛便會知道有人走出來，街坊也可提供資料。他指舊數區內約8,000多人，減去已搬走人數或要隔離，加上約7,000多人，數量與已檢測人數吻合。

1月24日佐敦封區第二日。周六凌晨4時佐敦封區生效，一間粥店店員料倉皇離去，店舖未有落閘，光櫃內的油炸鬼等擺放了兩日。(張浩維攝)

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【18:15】食衞局局長陳肇始表示，截至下午3時佐敦指明區域有超過7,000名居民接受檢測，大部分是透過51個採樣站檢，超過80名上門採樣。最新累計有13個陽性，0.17%的陽性比率，4個個案為同一家庭，另有2人為同一家庭，7個個案非家庭，初步陽性個案送去醫院隔離，20名密切接觸者陸續送檢疫。

【18:05】政府昨日在佐敦劃出指明受限區域，要求受檢人士昨日午夜前接受檢測。民政事務局局長徐英偉公布，為了大眾著想，經考慮大部分人已完成檢測，今日下午6時後，容許接受檢測、陰性及有手環區民，可在「指定出入口離開」，盡早有自由。並會於午夜0時前解封，希望居民明早6時可正常返工。

他又稱，將會嚴格落實執法，有工作人員在區域內，而過去14日曾在受限區域2小時以上，就算公布時不在，仍需強檢，他呼籲為己為人盡快去檢測，對家人、自己、社區負責，否則可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府公布在佐敦受限區域內的居民如持有陰性檢測證明，下午6時起可登記進出。(盧翊銘攝)

佐敦封區｜鄰近尖沙咀旺角周末人流下降 有一處卻有購物人龍

【18:00】佐敦成為全港首個封區進行強制檢疫的地區，連帶導致尖沙咀、旺角等鄰近地區的人流下跌。今日（24日）雖然是星期日，但尖沙咀碼頭及星光大道一帶只有小數市民散步，海港城等鄰近商場行街的市民亦明顯較以往周末少，不過有名店外，依然出現排隊進店購物人龍；旺角方面，人流亦明顯有所下降，唯行人天橋一帶有外傭聚集。

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【17:15】食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉，將於下午6時舉行記者會，料公布關於佐敦受限區域安排。

【17:05】對於佐敦受限區域有2,000至3,000名居民在封銷前離開， 張竹君直言無法追蹤到他們，呼籲他們接受強制檢測，有不舒服應盡快睇醫生。

【17:00】對於尖咀彩星大廈Apple Store有人確診。張竹君表示，不會特別透露個別個案。她指如果有確診市民去過店舖，不會特別要求關門，但如有職員確診，才會要求關門14日，送密切接觸者往檢疫中心，個別公司個案不會特登交代。

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廣華醫院72歲男病人治療後呈陰性 惟情況續轉差離世累計169死

【16:39】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生表示，編號8449的72歲男病人今早離世，累計有165名患者在公立醫院死亡。連同在家及私家醫院離世病人，共有169人不治。

庾慧玲公布，新界東聯網設施管理部一名文員在22日出現發燒及腹瀉，翌日去屯門醫院職員診所求診，轉往急症室，安排檢測，當晚呈初步陽性，現時在家等安排入院治療，情況穩定，所住大廈在22日列為強檢大廈。患者在醫院感染控制組，沙田醫院上班， 21日最後上班，主要負責文職工作，不接觸病人，上班有戴外科口罩，無病人列密切接觸者，但有4名一同食飯員工需要檢疫。

患者在20日去過威院參加會議，有關員工有戴口罩，會安排其餘10多名參與會議員工及部門30多員工檢測，正等候結果。部門辦公室已徹底清潔消毒，會繼續監察職員健康情況。

庾又表示，明愛醫院一名保安今日凌晨協助送確診病人，期間無帶合適個人防護裝備，因病人病毒量高及要聞高濃度氧氣，雖然過程得幾分鐘，審慎期起見，列為密切接觸者，需要隔離檢疫。

強制檢測大廈｜太古城寧安閣上榜 石蔭邨仁石樓需第二次檢測

【16:34】張竹君公布新增強制檢測大廈：1.觀塘安達邨智達樓， 有2個單位各自1人確診，不同層數、不同號碼；2.太古城寧安閣，兩單位各１人確診，不同座號及樓層。

深水埗指定區域：南昌街84號，大廈有一單位1人受影響。石蔭邨仁石樓早前有09室多名居民確診，須做第2次強制檢測。

增76宗確診27宗無源頭 佐敦封區發現12宗個案 染疫比率0.17％

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增76宗個案，除了4宗印尼輸入個案，其他均是本地患者，當中27宗源頭不明。有17宗在臨時檢測中心找到，當中8宗屬油麻地指定區域、2宗來自深水埗指定區域。整個油尖旺區共增23宗個案，當中11人居在指定區域內，12人居於區域外。

今日有逾60宗初步確診。張表示，有12宗來自佐敦受限區域，以已宗成6,900個樣本計，比率為0.17%。

疑出現垂直播毒的金威廣場，27個環境樣本有8個陽性，包括抽氣扇、洗手盤、地下去水位、門框等。

尼籍漢兩度社區檢測假陰性 專家揭病毒量低病發首天私醫錯過檢測

【15:20】早前一名尼泊爾裔漢（第9741號個案）兩度社區檢測呈陰性，在第二度檢測後入院，第三度檢測結果呈陽性確診，兩次相距僅5小時，食物及衞生局政府專家顧問團成員袁國勇教授及其香港大學團隊進行覆檢及分析。

報告顯示，該病人本月13日曾向私家醫生求診，當時已出現病徵但並未有進行檢測，他其後曾於15日及18日分別在梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心及設於廣東道的流動採樣站接受檢測，病人18日送院，院方為他抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子作檢測，病人病毒量偏低（Ct值33），20日亦對血清抗體測試呈陽性反應，顯示其傳播病毒風險較低。早前病人於社區檢測中心及流動採樣站採集的上呼吸道樣本，經覆檢後顯示有病毒反應但病毒量極低（Ct值39），超出一般核酸檢測能準確穩定地驗出陽性反應的水平。

局方引述專家估計，可能由於病人在病發後多天才接受採樣進行檢測，因此進行反覆檢測時，有機會出現時陰時陽的情況，發生這樣的情況在分子生物檢測的領域並非不尋常，與相關化驗程序的檢測準確性無關，強調「若本個案的病人在首次就診時進行檢測會較為理想」。

【14:58】公務員事務局局長聶德權，到訪封鎖區內視察，探訪在強制檢測行動中擔當不同崗位的公務員，稱為他們打氣。他亦前往指揮中心，了解如何監察整個行動的情況，以作出適當的物資和人力的調度。

聶德權表示，今次檢測行動共有十多個來自紀律部隊和文職職系部門大約3,000名公務員參與。他指如此大規模的人手動員和調配在極速時間內完成，有賴各部門首長的鼎力支持，以及公務員隊伍的衷誠合作；同時亦感謝市民的配合，這體現了社會同心抗疫，以實現清零目標。

【13:19】下午1時許，陸續有居於限制區內的居民到樓下領取物資。

【12:55】港府動員逾3千人力，今早多名官員前往佐敦受限區域視察，警務處副處長(行動)蕭澤頤亦有到場為同僚打氣。

警務處副處長(行動)蕭澤頤亦有到場為同僚打氣。(張浩維攝)

【12:49】消息指，本港今日增大概75宗確診。

▼1月24日佐敦封區第二日情況▼

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新冠疫苗｜挪威長者打針後死亡 世衞指無關連 許樹昌籲毋須恐慌

【11:23】封鎖區域內居民完成檢測後，需佩戴白色手帶以供識別。有遊走的市民未有跟從，須聽從政府人員指示，重新戴上手帶。

佐敦封區｜許樹昌料約3000人去向未明須追蹤 果欄多確診或要封區

封鎖區域內居民完成檢測後，需佩戴白色手帶以供識別。有遊走的市民未有跟從。（陳淑霞攝）

【11:56】再有救護車進入甘肅街及上海街交界，有救護人員以擔架床接載一名街坊準備送院。



【11:11】衛生署派員前往甘肅街及上海街交界的大廈，準備上門接載緊密接觸者送檢，另有救護車到場，亦有大廈住户從單位窗户探頭張望樓下情況。

佐敦封區・直擊｜住戶續禁足獲派須烹調食材 區議員：長者難煮食

(麥凱茵攝)

(麥凱茵攝)

陳茂波以舉電子手環、銅芯口罩作例：政府積極加強科技應用助抗疫【11:00】財政司司長陳茂波發表網誌，提到一直以來，在財政上全力配合，確保抗疫工作的配備和資源充足，並指政府積極加強科技應用，協助抗疫工作，包括應用於家居隔離工作的電子手環、銅芯口罩等。



他又提到，過去幾年財政預算案，透過政策、資源投放，推動完善創新科技發展，包括培育人才、鼓勵科研、誘導市場需求等，形容多年耕耘，並指「這些工作漸見成效」。





【10:31】有住戶嘗試從大廈步出，並向工作人員示意想取食物等物資，但由於物資站仍在落貨，駐守樓下的兩名紀律部隊人員將男子圍着，不讓他有機離開，又勸對方上樓。

新冠肺炎｜疫情將數碼化進程推前8至10年 創科就業不跌反升【10:20】香港科技園公司策略夥伴總監莫偉軒於電台節目中指，疫情將數碼化進程推前8至10年，而創科就業更無跌反升。



創新科技署長潘婷婷亦在同一節目中指，在疫情之下，政府很努力希望透過創新科技，協助市民抗疫防疫，例如推出電子手環、CU Mask等。她指，電子手環包含了超過100個研發項目，形容科研工作需要多年努力，因此研發有必要長期投資。



【10:12】指定區內的臨時採樣中心昨晚被清走，工作人員至早上10時仍然繼續安排物資上落貨。而大廈出入口則同樣繼續有紀律部隊看守，亦未見有住戶再到街上領取物資或採樣。

（麥凱茵攝）

佐敦封區│張建宗會竭盡全力盡早完成整個行動 將影響減最低【10:00】政務司司長張建宗於網誌指，由1月1日至1月20日，「佐敦指定區域」共錄得162宗確診個案，涉及56幢大廈。情況有機會在短時間內惡化，令人擔心，為盡快截斷病毒在社區的傳播鏈，政府以戰時思維迅速採取果斷措施，昨日﹙1月23日﹚清晨四時宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士，須按政府安排接受強制檢測，並在所有受檢人士大致確定檢測結果前留在處所內。



他指，會竭盡全力盡早完成整個行動，爭取把對市民日常生活的影響減到最低。





【09:31】保安局局長李家超進入限制區內視察。

佐敦封區第二日張建宗視察後：有信心明早6時解封 不賠償予商戶【09:10】張建宗視察完封鎖區域後表示，巡視完最新情況，區內有近7千居民已有秩序進行檢查，此外海關、消防、警方、入境、懲教共5個侓部門及十多個部門參與有參與行動，士氣高昂；至今已拍門接觸3200戶6200人左右以便跟進資料；他又感謝檢測服務承商，至於封區為市民做成不便，他表示希望僱主體諒，不要扣糧，或當有薪假處理。



他指，行動顯示政府果斷，第一次以小區清零為目標，第一次有不足但已為受影響居民提供食物包，內有麵食及湯包，另外亦有3條熱線幫助，今日主睇有無漏之魚做最後一次檢測，之後會再分析結果並通有關人士，又指有信心明早六點可解封可恢復正常，市民可以正常上班。



一同巡視完的陳肇始表示，行動一般來說十分暢順，有51個檢測點、近7千人檢測，惟數字仍在化測，有結果會再公布；她又指，已處理不少電話個案查詢，有些表示想外出睇醫生護士等等，若有醫療或確實個案會全加處理，若有密切接觸者會送去檢測中心。

▼1月24日佐敦封區張建宗等人視察情況▼

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【08:40】佐敦受限區域圍封踏入第二日，今早約8時許，區域內街甚為冷清，多名身穿全副保護衣的人員繼續侯備，各出入口則有警員把守，亦有旅遊巴接載政府人員抵達。位處邊界外圍的店舖大多數拉閘，但部分仍如常營業包括洗衣店、蔬菜批發店等。



政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉已到場視察，張建宗稍後9時將會見傳媒。

【02:50】政府公告，昨日（23日）共約6900名人士已在佐敦「受限區域」內臨時採樣站接受檢測。政府工作人員昨日已到訪「受限區域」內超過3240個住戶，涉及約6 200名市民，並登記他們的資料，方便日後跟進檢測情況。今日（24日）會繼續家訪，安排未接受檢測人士到採樣站檢測。爭取48小時內為所有已識別受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在明日（1月25日）上午6時左右開始上班。

佐敦封區・圖輯｜喧鬧都市頓時靜止 被封鎖的居民如何自處

▼1月23日佐敦封區 被封鎖居民如何自處▼

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【01:30】昨日（23日）佐敦「封區」檢測，當局安排三個檢測承辦商，香港分子病理檢驗中心、金域檢驗、安球醫學化驗所，在佐敦指明「受限區域」分別設立20、16及15個流動採樣站。

政府只公布截至下午1時的數據，有約3,000名市民到「受限區域」內的臨時採樣站接受檢測。工作人員已到訪「受限區域」內超過50幢大廈，涉及約1,000個住戶，但之後未有再更新全日數據。

與安球醫學合作的相達生物科技，回覆《香港01》記者稱，周六全天為佐敦廟街一帶「受限區域」居民採集約1,600個樣本，該公司十多名化驗員將通宵工作，望於周日8時前完成處理所有樣本。

1月23日凌晨4時起，佐敦部份疫區封鎖檢測，範圍由東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，為期48小時。（香港01製圖）

確診食肆｜富臨皇宮等6餐廳上榜 患者曾到尖沙咀Donki、兩間小學

【00:30】衞生防護中心昨晚更新大廈名單，再多6間食肆上榜，包括富臨皇宮（北角店）、位於堅尼地城的中東素食餐廳MAMA MALOUF Restaurant等。另外，在患者行蹤方面，一名39歲男子曾到訪美麗華廣場二期的Don Don Donki；一名60歲男子曾到美心集團中心；一名40歲男子到過香港警察學院武毅樓室內靶場；也有兩名患者曾到訪小學，分別是保良局香港道教聯合會圓玄小學、循理會美林小學。

▼1月23日，入夜後佐敦「受限區域」更顯冷清▼

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確診大廈｜油尖旺增21宗 4宗位於佐敦封鎖區 柴灣康翠臺增4個案

【00:00】根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，有21宗居住於油尖旺區，當中4宗居於指定區域中，單單油麻地地區有14個確診個案，部份個案較近旺角。另外，深水埗區亦出現6個確診個案，柴灣康翠臺4座增4宗個案，離島坪洲出現1宗個案。

焦點報道：

確診破萬｜防疫措施至少在爆發第9天後才收緊 疫情受控速度變慢

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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昨日重點：

佐敦封區｜入夜後更顯冷清 街上只見工作人員 居民落樓即被趕

佐敦封區．記者手記｜警曾稱或封14日 取物資為僅有「自由時間」

佐敦封區．航拍｜油尖旺人車絕跡 舉目只得「重裝」人員

佐敦封區｜獲派公仔麵 獨居長者不便煮食零支援 餓半日才獲派飯

增6廈須強檢 包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈及油麻地順豐大廈

確診破萬｜增81宗累計10010宗 張竹君：料未來幾天數字會再升

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼