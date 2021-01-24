羅致光指會爭取資源增加長者社區服務　免越追越落後

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-24 11:13

長者安老問題一直備受關注，勞工及福利局局長羅致光今日（24日）於網誌表示，社區照顧服務需求增幅十分之大，目前的社區服務供應增幅甚為可觀，仍只是在追落後。他表示，面對人口高齡化，當局還需繼續爭取資源，改善服務的質和量，以免越追越落後。

勞工及福利局局長羅致光。(資料圖片/梁鵬威攝)

羅致光表示，家居照顧服務過往偏重「普通」個案，而目前「體弱」個案日增，因而從2020年10月起，「體弱」個案的名額增加了1500個，到2021年4月會再增加1500個，累計增加超過三成。另外，綜合家居服務隊最近亦進行了一次大手術，把服務區域重新劃分，令在同一個行政區，體弱的長者還有另一個服務提供者以供選擇，乃是「改善家居及社區照顧服務」。

另外，政府還發展了「改善家居及社區照顧服務」，專為「體弱」個案提供服務，並從由政府福利機構透過外判合約形式運營轉為整筆撥款資助模式，羅致光指，這項轉變亦已經完成，而「體弱」個案服務的人數亦由2017-18年度的9,721人，增加至2020-21年度預期的11,572名，即增加了19%。羅致光又指出，「長者社區照顧服務券」數量已由2013年開展初期的3千張，增至現時8千張，第三階段試驗計劃會在2023年9月結束，有待檢討日後發展或是否恆常化。

羅致光最後表示，長者社區照顧服務需求增幅十分大，目前服務供應增長只是追落後，面對人口高齡化，仍要繼續爭取資源，改善服務的質和量，以免越追越落後。