佐敦封區第二日張建宗視察後：有信心明早6時解封　不賠償予商戶

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-01-24 13:02

佐敦封區的「受限區域」踏入第二日，居民要繼續檢測及禁足，政府公布第一天有6900人已接受檢測；政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉今早(24日)到場視察後表示有信心明早6時可解封。 被問及政府突然封區，政府會否為商戶提供賠償，張建宗表示不會作賠償，希望大家體諒。

冀僱主體諒受影響僱員



政務司司長張建宗與食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉，巡視完佐敦視封鎖區域後表示，區內有近7千居民已有秩序進行檢查，此外海關、消防、警方、入境、懲教共5個侓部門及十多個部門參與有參與行動，士氣高昂；至今已拍門接觸3200戶6200人左右以便跟進資料；他又感謝檢測服務承商，至於封區為市民做成不便，他表示希望僱主體諒，不要扣糧，或當有薪假處理。

佐敦封區的「受限區域」踏入第二日情況

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張建宗指，行動顯示政府果斷，第一次以小區清零為目標，第一次有不足但已為受影響居民提供食物包，內有麵食及湯包，另外亦有3條熱線提供協助，今早主要了解有否漏之魚要做最後一次檢測，之後會再分析結果並通有關人士，又指有信心明早六點可解封可恢復正常，市民可以正常上班。



他又指，無法掌握有多少人在封鎖前離開，但估計人數不多，昨日則有45戶沒有應門。



近7千人完成檢測 算是逹標

被問及檢測人數與原先預計有差距時，張建宗表示，該區人口流動大，根據統計處資料估計有8000人，而統計處並非房屋署，考慮到部分家庭的小朋友較多，當局評估有1萬個檢測量是「預鬆少少」，加上新填地街部分居民早前已送往檢疫中心，昨日有近7000人完成檢測，可以說是達標。

不會為受影響商戶提供賠償

被問到能否提早解封及賠償受影響商戶，張建宗說會爭取明早6時解封，亦承認為商戶帶來不便，但不會有賠償，希望大家體諒，「一定為商戶帶嚟不便，但無賠償喇，大家都清楚， 13個關閉行業，都係象徵式資助，我哋盡量協助。」

另外，當局為封區內受影響人士提供的食物包內有罐頭午餐肉，被問及有少數族裔人士因宗教問題不會進食豬肉時，張建宗表示，食物包內除午餐肉亦不同類型食物及罐頭，亦有魚。

陳肇始：檢測數字仍在化驗 有結果會再公布



一同巡視完的陳肇始表示，行動一般來說十分暢順，有51個檢測點、近7千人檢測，惟數字仍在化驗，有結果會再公布；她又指，已處理不少電話個案查詢，有些表示想外出睇醫生護士等等，若有醫療或確實個案會全加處理，若有密切接觸者會送去檢測中心。