佐敦封區| 6900人已檢測3240戶被家訪　政府：望明6時放居民上班

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-24 06:51

政府公告，昨日（23日）共約6900名人士已在佐敦「受限區域」內臨時採樣站接受檢測。政府工作人員昨日已到訪「受限區域」內超過3240個住戶，涉及約6 200名市民，並登記他們的資料，方便日後跟進檢測情況。今日（24日）會繼續家訪，安排未接受檢測人士到採樣站檢測。爭取48小時內為所有已識別受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在明日（1月25日）上午6時左右開始上班。

與此同時24日凌晨的佐敦「受限區域」街頭，政府人員和警察徹夜不眠防止居民外出。

政府昨日（1月23日）就佐敦指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告，並要求受檢人士於昨日午夜前接受檢測。新聞處今（24日）凌晨2：50分發稿公告相關進展。

政府感謝在「受限區域」內人士的合作，有序地到採樣站接受檢測，亦感謝各部門同事和檢測承辦商的努力和支持，協助市民進行檢測。

政府已為受檢人士提供了簡單的食物和清潔用品。民政事務總署亦已安排約五十多名能操少數族裔語言的工作人員在「受限區域」內協助居民盡快接受檢測，並派發多種語言有關限制與檢測宣告的相關資訊。

政府稱希望這次行動能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

籲14日内身處「受限區域」者「自首」

政府亦提醒任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須依從強制檢測公告，為己為人，應盡快去檢測中心接受檢測。進行檢測是對自己、家人及社區負責任行為。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處罰款25,000元及監禁六個月。