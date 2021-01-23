確診大廈｜油尖旺增21宗　4宗位於佐敦封鎖區　柴灣康翠臺增4個案

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-24 00:49

新冠肺炎疫情持續，今日（1月23日）是本港公布首宗新冠肺炎確診病例一周年，截至今日凌晨，單日新增81宗確診，累計感染人數破萬，達到10,010人，其中3宗輸入個案。 根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，有21宗居住於油尖旺區，當中4宗居於指定區域中，單單油麻地地區有14個確診個案，部份個案較近旺角。另外，深水埗區亦出現6個確診個案，柴灣康翠臺4座增4宗個案，離島坪洲出現1宗個案。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，有21宗居住於油尖旺區，當中4宗居於指定區域中，當中為油麻地統一大廈、油麻地海源大廈、常安大廈常安護老院、油麻地廟街151號；另外，附近的吳松街5號、油麻地廟街264號及眾坊街59A號亦出現確診個案。

佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

確診大廈向旺角方向延伸

然而，有部份確診個案似乎有向旺角方向延伸，今日出現居民確診個案的大廈當中，有油麻地海昇大、順安大廈、碧街19號、砵蘭街33C、順豐大廈、窩打老道5號及油麻地文耀樓等，另外有確診案來自尖沙咀、旺角及大角咀等大廈。

深水埗區亦出現6個確診個案，長沙灣道171號、欽洲街96號、友聯大廈及元州街25號同樣有居民確診。

多區均有人確診

此外，其餘的個案繼續分布全港多個地區，當中有離島居民確診，坪洲坪麗苑有一名46歲男士確診，為本地個案，另外，香港仔的香港仔中心港興閣有一名46歲女士、西營盤港一名38歲女士、啟德天寰天海匯一名29歲女士、以及荃灣荃灣中心、田愉苑亦有居民確診，全部暫時列為無源頭本地個案。

柴灣康翠臺4座有4宗確診。

▼1月23日，入夜後佐敦「受限區域」更顯冷清▼

此外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（23日）公布，再多6座大廈的居民需要強制檢測，包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈、油麻地順豐大廈，另外3座大廈都在深水埗的指定檢測範圍內，分別是欽州街96號、元州街25號、長沙灣道171號。

▼1月23日確診大廈名單▼