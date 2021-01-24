6個國際商會、青協提供200全職職位　招聘工作將於今年第1季展開

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-24 12:20

商務及經濟發展局表示，將與香港六個國際商會和青協合作，分別推出「未來國際人才計劃」（FIT）及「資訊及通訊科技人才培訓計劃」（TOP）兩個實習計劃，為年輕人在創意產業、電訊業等，創造約200個全職初級職位，料招聘工作將於今年第1季展開，詳情稍後公佈。

六個商會分別是香港英商會、香港加拿大商會、香港法國工商總會、香港德國商會、香港日本人商工會議所和香港瑞典商會，當中「未來國際人才計劃」可提供超過100個實習或工作機會，受年輕人歡迎及創意產業工作，以及其他行業的創意工作崗位，將獲優先考慮。

6個國際商會、青協為年輕人在創意產業、電訊業等，提供200全職職位。（資料圖片）

至於「資訊及通訊科技人才培訓計劃」，則提供約提供約100個由各電訊相關公司提供的實習機會，空缺包括軟件程式編寫員、助理工程師，以及銷售和市場推廣培訓實習生等。

政府將通過「防疫抗疫基金」下的創造職位計劃，向上述兩個計劃提供每月薪酬資助，每位沒有工作經驗的新畢業生或準畢業生資助額為5,610元，而擁有不超過5年工作經驗人士的資助額為10,000元，以12個月為上限。

應聘者須年滿18歲、持有香港身份證，並取得專上或大專院校的認可證書、文憑或學位，以及擁有不超過5年工作經驗，或是準畢業生。