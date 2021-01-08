大灣區青年就業計劃　總商會會員包括銀行、地產商　提供300職位

施政報告早前提出，將資助2,000名香港青年北上就業，月薪最低可達1.8萬元，計劃今日（8日）開展。香港總商會表示，截至今日，旗下逾30間會員公司，包括香港上海滙豐銀行有限公司、長江集團、香港太古集團有限公司，已確定參與，將一共提供300個職位響應。

政府今日表示「大灣區青年就業計劃」正式開展，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，皆可申請，提供職位空缺。計劃共提供2,000個名額，當中約700個為創科職位，餘下歸類為一般職位，政府會按每名獲聘畢業生，向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月。

「大灣區青年就業計劃」今日正式開展。（勞工及福利局facebook專頁影片截圖）

總商會：計劃「雙贏」



香港總商會亦宣佈，旗下會員公司將提供約300個職位，總商會主席王冬勝指，不少會員已在大灣區拓展業務，樂於參與這項計劃，又指隨香港、內地經濟愈趨融合，很多會員有興趣，向有志到大灣區開創事業的香港青年，提供工作機會，認為計劃是「雙贏」。

截至今日，有逾30間企業確定參與，包括香港上海滙豐銀行有限公司。（資料圖片）

截至今日，有逾30間企業確定參與，在銀行方面，包括香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司、花旗銀行；地產商則包括香港太古集團有限公司、長江集團等。另外，安永會計師事務所、羅兵咸永道會計師事務所、中華電力有限公司亦會參加。