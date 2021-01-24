新冠疫苗｜挪威長者打針後死亡　世衞指無關連　許樹昌籲毋須恐慌

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-24 13:45

挪威有4萬多人接種德國BioNTech／輝瑞疫苗，有33名長者離世。世界衞生組織負責疫苗安全的全球顧問委員會，本月22日發聲明指，有關死者的死因及死亡率符合預計，無資料確認接種疫苗導致他們離世。本港都購買BioNTech疫苗，有疫苗顧問專委員會的專家呼籲公眾毋須恐慌，香港有專人審視疫苗副作用。

世衞負責疫苗安全的全球顧問委員會本月22日發聲明稱，有關體弱長者個案的死亡率及死因都符合預期，現有資料未能確認接種疫苗導致他們死亡，權衡利弊後，認為於老年人接種疫苗仍然有利。挪威33名長者接種BioNTech疫苗後死亡，當地政府曾稱疫苗令他們離世，但本月18日改口指兩者並無關係。

政府疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌呼籲公眾毋須對挪威事件感恐慌，挪威死亡個案最年輕為75歲長者，全部死者都有長期病，到香港接種時都會有專人監察疫苗的副作用，亦會留意海外數據。

許樹昌呼籲公眾毋須對挪威事件恐慌，香港接疫疫苗時會有專人監察疫苗副作用。(資料圖片／余俊亮攝)

BioNTech疫苗分6次抵港

他引述食物及衞生局負責採購疫苗的官員指，BioNTech疫苗會分6次抵港，首3次每次100萬劑，尾3次每次150萬劑，相信消息準確，第一批疫苗下月（2月）底到港。另一款跟香港有採購協議的內地科興疫苗仍然未有第三期臨床報告。

許樹昌指，世衞及本港衞生署都有限科興在指定日期指呈交數據，而科興亦跟香港有採購協議，故現時要給機會科興呈上數據，署方收集數據後便會召開科學委員會跟進。至於香港是否需要購入跟科興一樣使用滅活技術的國藥疫苗，許樹昌稱香港原則上每款技術都會有一隻疫苗。