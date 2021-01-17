專訪｜BioNTech新冠疫苗先到港　曾浩輝將接種　待臨床報告購科興

港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，復星與德國藥廠BioNTech及內地科興疫苗料下月（2月）抵港。表明會身先士卒打針的政府顧問專家委員會成員曾浩輝指出，會接種最快到達的疫苗，估計已公布第三期臨床數據的BioNTech最早到港，自己會注射該款疫苗，至於巴西宣稱防發病率僅達五成的科興疫苗，就要視乎其第三期臨床報告才決定引入與否，形容現時外界資訊「好鬼亂」，「講啲唔講啲，其實就唔係咁易做一個判斷。」

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兩款疫苗預料下月抵港，曾浩輝指仍然未知實際日期，相信BioNTech疫苗較大機會先到香港，自己應該注射該款疫苗以提升市民信心，「過得顧問專家委員會疫苗，我哋都有信心，起碼效用、安全性都有一定保障，咁我又唔係太擔心。」

有啲保安措施唔好畀人偷疫苗

BioNTech疫苗抵埗後，他指衞生署、物流署及物流公司負責運送、儲存問題，「都會有啲保安措施唔好畀人偷，唔見咗咁樣嘅情況，始終都係政府嘅資產嚟嘅」，暫時未得悉儲存地點及BioNTech的疫苗開支。

首批到港的新冠疫苗會先為長者、慢性病患者、醫護人員等高危群組接種，食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權，共同主持的疫苗接種計劃專責工作小組正商討接種次序，預計本月（1月）底交代接種安排，原則都是風險越大的人士會優先接種。

儲存在攝氏零下70度的BioNTech疫苗，注射入人體前需要解凍及稀釋，曾浩輝早前稱該疫苗可以「到會」上門到院舍接種，他指稀釋工作可以在院舍進行，但需要視乎院舍條件，「假設院舍好掂嘅，設施、人手各方面配套都掂嘅，可能多啲程序去嗰到做都可以。」

如果6個鐘之內趕唔切打就唔可以用，就會嘥左

他提到BioNTech疫苗稀釋前，不適宜過度搖晃，因此不排除部分工序運到院舍前完成，不過屆時又有另一項挑戰，「就要控制時間喇，稀釋左之後你6個鐘之內就一定要打㗎喇，如果6個鐘之內趕唔切打就唔可以用，就會嘥左囉」，主要視乎每間院舍設施及人手，而以往醫護都有到院舍為長者接種流感針，熟悉院舍運作，今次又有社署協助，毋須逐間院舍視察。

曾浩輝稱，今次疫苗接種計劃是希望鼓勵市民打針，有針劑剩餘並非最重要考慮。（資料圖片）

未有確切的科學報告在醫學期刊出爐 資訊好鬼亂

已經跟香港簽署協議的另一款內地科興疫苗，已在巴西完成臨床測試，巴西公布其防發病率為50.38%，僅剛剛通過世界衞生組織的50%標準。曾浩輝稱目前數據僅靠當地研究團隊在記者會公布，但未有確切的科學報告在醫學期刊出爐，「每個人可能又聽啲唔聽啲，或者佢只係講啲唔講啲，其實就唔係咁易做一個判斷，可能佢有啲好重要嘅資料匿埋咗，又未畀人掘出嚟，所以就好鬼混亂」，專家目前想法都是未有清楚資料公布前都無法以此作準。

若部分疫苗不達標，他認為政府都要有應變計劃，拓闊疫苗來源，不過現時已經「預鬆咗」。特首林鄭月娥早前稱，會再向多一間藥廠購入750萬劑疫苗，即合共4間藥廠提供3000萬劑疫苗，再加世衞COVAX機制保障35%本港人口，即本港至少有逾3000萬劑疫苗。

他指新冠疫苗是新研發，若接種時有特別情況、缺貨，政府取態是要有後備方案應對意想不到的事情，「我揸架車嚟，我都差唔多爆呔，好在有個後備呔頂著」，「費事打鑼搵針時無針打咁解」，但COVAX暫時未有消息，目前主軸是提升市民接種率，有剩餘針劑並非最重要考慮，「打針目的都係希望保障市民健康啫，所以希望呢度會預鬆一啲。」