專訪｜曾浩輝憂豬流感翻版　市民無信心打新冠疫苗　專家須速解說

新型冠狀病毒折磨全球接近一年，疫情嚴峻的歐美等地率先開打疫苗救亡，本港首批疫苗下月（2月）到埗，安全問題備受關注。挪威日前有23名長者接種德國BioNTech／輝瑞疫苗後死亡，當地指13人的解剖結果顯示，可能是疫苗常見副作用對體弱長者的致命影響。

本港都有訂購BioNTech疫苗，政府顧問專家委員會成員曾浩輝接受《香港01》專訪時坦言，緊張挪威情況，本地大學正搜集數據制定基線水平為不良反應個案評估。他又提到2009年的300萬劑人類豬流感疫苗，因有接種者出現嚴重問題打擊市民信心，最終近九成針劑因無人問津而被銷毀，預計今年可能出現「09年翻版」，政府已新設委員會，以防一出現嚴重事故便交由委員會跟進，「關鍵係班專家要快（解說清楚），唔好等件事出咗，等兩個禮拜之後先開會，（到時）就唔會有人嚟打針。」

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疫苗似是黑暗隧道盡頭的曙光，多個地區都緊急引入新冠疫苗為國民接種。不過疫苗副作用的壞消息不斷傳出，挪威23名長者接種BioNTech疫苗後離世，13人的剖屍結果更被指是疫苗的常見副作用，對體弱長者造成致命影響。本港亦有購入BioNTech疫苗，政府顧問專家委員會成員、衞生防護中心前總監曾浩輝直言，緊張挪威的情況，但現時都只有網上及傳媒報道，衞生署已向藥廠索取更多資料，預料明天（18日）的委員會會議會有更詳盡數據。

我哋都有一個任務，係確保拎得嚟香港打嘅針，都要係安全可靠，如果唔係啲市民都唔會信。 曾浩輝

他指全球已有40至50個國家開始接種新冠疫苗，接種劑量超過5000萬，早前已預計不同國家開始打針後的嚴重事件的報告，例如面癱、醫護死亡、挪威事件，「最後嗰個判斷係咪真係關疫苗事呢，呢點係最緊要嘅，譬如先前面癱同橫貫性脊髓炎，根據佢哋研究就應該唔係同個疫苗有因果關係」。他強調需要重視每宗疫苗不良反應個案，「每一單都關心嘅，唔會話當佢無到，因為最終孭飛嘅都係呢個疫苗專責小組（顧問專家委員會），我哋都有一個任務係確保拎得嚟香港打嘅針，都要係安全可靠，如果唔係啲市民都唔會信。」

2009年人類豬流感全球大流行，曾浩輝是時任衞生防護中心總監，主責抗疫並呼籲市民打疫苗。當年報道提及17人打疫苗後出現嚴重不良反應，當中有8名孕婦流產，市民對疫苗信心盡失，300萬劑疫苗不足一成人接種，餘下疫苗全數銷毀。

曾浩輝解釋要推論嚴重事件跟疫苗的關係，可透過兩種方法呈現，第一為對比香港未有疫苗時的數據，舉例說：「基線每10萬人一年係3宗㗎啫，但係原來打咗針之後突然間喺打針人士裡面，發覺係1萬人有15個」，就可能有明顯升幅並推論跟疫苗有關。他說政府正跟大學合作搜集香港以往及外國現時開始接種的數據制定基線，認為公布基線有好處，並向公眾充份解釋。

第二是審視每宗個案，據他了解衞生署會邀請另一班專家成立新的委員會，研究打針後的嚴重事件，一有個案就開會評估，之後向公眾及傳媒交代，現時已知悉嚴重過敏反應都在打針後1至幾小時出現，有關個案就較容易判斷跟疫苗有關，「就算我哋唔講呢，市民都唔會打住㗎喇，其實係『09年翻版』喳嘛，我預咗會有呢種事情發生㗎喇，大家Hold一Hold先搵專家出嚟，講得服我咪繼續打番囉，講唔服嘅我咪繼續睇住先囉」。

要釋除市民疑慮，他認為「關鍵係班專家要快（公開解說清楚），唔好等件事一出咗，等兩個禮拜之後先開會，你兩個禮拜之內就唔會有人嚟打針。」至於個案數字超出基線水平，是否就暫停接種?他認為說法站不著腳，因為不良反應可能跟個人有關，例如吉巴氏症可能由病毒感染引起，「（市民）最難以理解嘅就係，你打完針出現嗰樣嘢，就一定係關個針事㗎啦，我記得梁卓偉（港大醫學院院長）以前講過，『咁你日日都食飯，你食完飯發生嘅事係咪全部都賴晒食飯呢?』」

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相信青年人打針後生活上會更方便

疫苗接種率高低是控疫關鍵，曾浩輝未能預計接種率，亦相信會有針劑浪費，而第一代疫苗亦是只防止發病，而非防感染，他同意全球年輕人都無健康誘因注射，但相信青年人打針後生活上會更方便，可能有國家要求接種疫苗人士才可以入境，對要旅行的年輕人就有誘因；美容等行業人士接種後亦可令客人安心增加客源；亦可能讓接種疫苗者到醫院探病，使社會恢復運作。