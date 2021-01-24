尼籍漢兩度社區檢測假陰性　專家揭病毒量低病發首天私醫錯過檢測

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-24 15:51

一名居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾籍男子，早前向傳媒透露自己兩度接受社區檢測呈陰性，惟入院後始證實確診，惹來公眾懷疑檢測承辦商的能力。食衞局今日（24日）公布跟進結果，對比社區檢測中心及流動採樣站採集的上呼吸道樣本，覆檢後顯示有病毒反應，惟病毒量極低，Ct值僅得39（數值越高病毒量越低），超出一般核酸檢測能準確穩定地驗出陽性反應的水平。 專家估計，或因病人在病發後多天才接受採樣進行檢測，故反覆檢測時，有機會出現「時陰時陽」，相關情況在分子生物檢測領域並非不尋常，強調與相關化驗程序檢測準確性無關，又指若個案於首次到私家醫生就診時，當時進行檢測會較為理想。

食衞局早前邀請政府專家顧問團成員袁國勇教授，及其香港大學團隊進行覆檢及分析。團隊指，該名尼泊爾籍男子（第9741號個案）於本月13日曾向私家醫生求診，當時已有病徵，惟當時據當事人透露被診斷為「扁桃腺發炎」，未有提供檢測，其後他再於本月15日及本月18日，分別在梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心（由金域檢驗（香港）有限公司運作），及設於廣東道的流動採樣站（由香港分子病理檢驗中心運作）接受檢測，結果均為陰性。

食衞局早前邀請政府專家顧問團成員袁國勇教授，及其香港大學團隊進行覆檢及分析。（資料圖片／梁鵬威攝）

不過，該名病人其後感到不適，遂於本月18日送院，院方抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子作檢測，檢測結果呈陽性。團隊分析發現，病人病毒量偏低，Ct值為33，亦對血清抗體測試呈陽性反應，顯示其傳播病毒風險較低。

至於早前於社區檢測中心及流動採樣站採集的上呼吸道樣本，團隊經覆檢後，發現有病毒反應但病毒量極低，Ct值為39，超出一般核酸檢測能準確穩定地驗出陽性反應的水平。當局強調，若病人在首次就診時，已進行檢測情況會較為理想。

該名尼泊爾籍男子（第9741號個案）曾於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心接受檢測，當時結果呈陰性。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，尼泊爾籍男子兩名家人同告確診，食衞局指其兩名密切接觸者（第9811、9812號個案），曾於本月18日在廣東道流動採樣站接受檢測，並獲陰性結果，翌日於檢疫中心檢疫期間，由衞生署安排病毒檢測，發現其樣本呈現弱陽性反應，Ct值高於30，並獲安排送院。



局方估計，檢測人士早前有可能處於潛伏期的早期階段，故依靠一次性的陰性檢測結果不能完全排除受到感染的可能性。



政府發言人呼籲，油麻地及佐敦地區仍然存在眾多隱形傳播鏈，社區感染風險仍較高，鼓勵居民即使不屬於受檢人士，亦應盡快主動接受檢測，又呼籲市民收到一次性的陰性檢測結果後，仍需保持警覺，如有不適，盡快求醫。

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

+ 5 + 5 + 5

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼