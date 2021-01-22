尼籍漢兩度社區檢測「假陰性」　袁國勇︰鼻腔及喉嚨拭子準確度低

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-22 21:58

本港第四波新冠肺炎疫情持續，早前一名檢測結果陰性的市民送院後，再度檢測後確診，兩次檢測相距5小時。食物及衞生局邀請港大微生物學系講座教授袁國勇參與跟進工作，他今日（22日）透露，患者於廣華醫院求醫時，「個肺兩邊都花晒」，並在接受「鼻咽吸取液測試」後確診。他認為，鼻咽拭子是不錯的檢測方法，但必須將拭子深入鼻內，取出足夠感染病毒的細胞；而喉嚨拭子及鼻腔拭子，兩個檢測方法的準確度最差。

▼1月22日．袁國勇視察佐敦金威廣埸喉管▼

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袁國勇今日視察佐敦金威廣埸的喉管時，透露最新的跟進情況。他表示，該名檢測結果陰轉陽為一個尼泊爾裔家庭的父親，於較早前時間已開始喉嚨痛，並於病發後4日到診所求醫。然而，當時醫生認為是扁桃腺發炎，故沒有建議為患者做檢測，當時患者仍於求醫後兩日自行接受檢測，結果為陰性。

然而，患者身體愈發不適，於是在病發後第9日到另一間檢測中心，結果同樣是陰性。翌日，患者感到氣促到廣華醫院求醫後確診。

袁國勇解釋，雖然患者曾兩次接受鼻腔及喉嚨拭子檢測，「但大家知道鼻腔拭子唔係好深，只係入到個鼻少少，要鼻咽拭子好深，然後入去攞感染病毒細胞夠多，病毒載量夠高，個測試先做得到。」他更指，喉嚨拭子的敏感度，準確度只有鼻咽拭子的70%。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼

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患者接受鼻咽吸取液測試後確診

袁續指，患者於廣華醫院求醫時，「個肺兩邊都花晒」，並在接受「鼻咽吸取液測試」後確診。其後醫院為患者抽血，發現其血液裡的抗體呈陽性。他指，病毒載量於出現輕微病狀時最高，其後每7日下降10倍，未到14日可下降100倍，因此剛病發時接受檢測準確度最高，隨著時間推移，檢測結果為假陰性的機率便愈來愈高。 「病人通常會喺7到14日病情最嚴重，多數過到第10日血裡面抗體已經開始，所以已經失去咗畀抗病毒藥嘅黃金機會喇。」

袁亦解釋，醫院的設備才可做到「鼻咽吸取液測試」，適合具上呼吸道症狀的患者使用，「條管『隊』到好入，差唔到嚟到耳仔窿咁深，淨係醫院先做得到。」他認為鼻咽拭子是不錯的檢測方法，但必須將拭子深入鼻內，取出足夠感染病毒的細胞。至於喉嚨拭子及鼻腔拭子的準確度較低，以喉嚨拭子為最差。

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

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失去味覺並非感染症狀︰10個都冇1個

因此袁國勇呼籲所有醫生，當發現患者有輕微發燒或呼吸道病徵，同時症狀是無法解釋時，必須要求病人接受檢測。他亦強調，不是所有患者均會失去味覺，「10個都冇1個」，因此切勿以為失去味覺才是主要感染症狀，否則患者錯過了接受抗病毒藥物的時機，身體狀況在痊癒後亦會較差。「而家疫症大流行嘅情況係唔應該等，大家明白愈早測試愈早隔離，就對成個疫症控制係最好。」

翻查資料，負責為該患者提供檢測服務的私營化驗所，為香港分子病理檢驗中心和金域檢驗（香港）有限公司，分別為廣東道流動檢測站和梁顯利油麻地社區中心的承辦商。

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