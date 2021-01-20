新冠肺炎│尼漢一家三口流動採樣假陰性　醫生稱失準頻率不應太高

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-01-20 18:37

昨日（19日）《香港01》報道，一名在佐敦居住的尼泊爾裔男子，曾先後在社區檢測中心和流動採樣車接受檢測，結果均呈陰性；惟他前日身體不適經救護車送院後，卻被告知確診新冠肺炎，不足5小時內，醫院和流動檢測兩個結果竟呈一陰一陽。除了他之外，原來他的妻兒亦在同一個流動採樣車得到「假陰性」結果，送往隔離中心後才被指確診，事主形容，對事件感到震怒又沮喪。

居於佐敦的尼漢Dilip Rai，上周五（15日）因不適前往梁顯利油麻地社區中心進行檢測；到上周六獲告知結果為陰性，但因為他的身體情況持續轉差，加上同住的親人於本周日（17日）確診，於是他前日（18日）下午2時再到寧波街與廣東道路口的流動採樣車進行測試。惟他回家後極度不適，遂召救護車並送往廣華醫院求醫，到了昨晨約5時，Dilip獲院方告知被確診患上新冠肺炎，同日下午1時，他在病榻上收到流動採樣車的檢測結果，竟然呈陰性。

和他同住的太太和兒子，早前曾同樣在18日到寧波街與廣東道路口的流動採樣車進行測試，在Dilip入院後，Dilip的妻兒亦在周二凌晨約1時被帶到竹篙灣檢疫中心隔離，晚上就獲告知檢測結果呈陽性。換言之，一家三口在流動採樣車同獲「假陰性」結果，現時都被確診。

事主感震怒及沮喪：流動採樣只是用來騙我們的嗎？

Dilip今日（20日）受訪時透露，現時他的情況尚算穩定，但因兩邊肺均有肺炎，需繼續聞氧氣。他坦言，對一家三口都獲「假陰性」結果感到震怒又沮喪，「流動採樣只是用來騙我們的嗎？我們一家三個人，一共被測成『假陰性』四次！」Dilip認為，政府應檢討檢測系統並作出改善，批評當局檢測系統是否浪費納稅人的金錢。

專科醫生形容事主檢測後再自行求醫「做得啱」

呼吸系統專科醫生梁子超指出，檢測出現「假陰性」結果，大多因為採樣時有局限，他指，呼吸道範圍很大，而病毒在何處和何時出現是因人而異，即使病人有病癥，都有可能會出現多次陰性反應。不過梁表示，如今次全家人有同一問題、有聚集性情況出現的話，就或有需要檢討承辦商的其他程序是否有受污染、檢測的品質等等，「如果一個個案係咁，可能就係因為病毒分布等等嘅採樣局限，但三個人都係咁就可能要小心啲睇睇。（「假陰性」）可以發生，但頻率唔應該太高。」他又指，個案中事主自行求醫「做得啱」，「唔係見到陰性就可以排除有病嘅可能，陰性唔等於沒有風險，如果有新病癥都需要繼續跟進。」

尼漢一家於同一流動採樣車檢測 承辦商屬中資公司

翻查資料，Dilip一家三口前往的寧波街與廣東道路口流動採樣車，由承辦商香港分子病理檢驗中心負責，該中心主任黃利寶曾表示檢驗中心缺乏人手和場地、強制檢測的協調工作亦面臨樽頸；認為如果「再啟用更多檢測中心就會很緊拙」，希望政府投入更多資源。此外，「香港分子病理檢驗中心」由深圳創業板上市的凱普生物（300639.SZ）全資持有，並在香港設立中心，公司董事包括黃利寶、管秩生、管喬生，均以香港身份證登記。

尼漢及其家人檢測時序表：

1月15日：Dilip自行往梁顯利油麻地社區中心檢測，結果呈陰性

1月18日中午12時： Dilip的妻兒前往流動採樣車接受檢測

1月18日下午2時：Dilip前往流動採樣車接受檢測

1月18日下午4時05分：Dilip身體不適，致電999送往廣華醫院求醫

1月18日下午7時：Dilip在廣華醫院接受病毒檢測

1月19日凌晨1時：Dilip妻兒被帶往竹篙灣檢疫中心隔離

1月19日清晨5時：醫院檢測報告證實Dilip確診新冠肺炎

1月19日早上9時：Dilip的妻兒在竹篙灣檢疫中心接受檢測

1月19日下午1時：Dilip收到流動採樣檢測結果呈陰性的通知

1月19日下午1時30分：Dilip的妻兒收到流動採樣檢測結果呈陰性的通知

1月19日傍晚：Dilip妻兒獲告知最新檢測結果呈陽性