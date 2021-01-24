果欄一帶錄逾70宗確診　或成「封區」目標　商販：藥石亂投、攬炒

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-24 20:10

佐敦「受限區域」封鎖進入第二天，有消息指港府亦關注油麻地果欄一帶疫情，令外界揣測會否隨後有「封區」或類似安排。 有果欄商販狠斥港府高官「無腦」，認為封區無助控制疫情，僅屬「藥石亂投」，更令商户在經濟逆境下無法做生意，「最終全港攬炒」，又批評港府「打開口牌」拒設賠償，「簡直係趕盡殺絕。」有果欄的打工仔則認為，政府防疫政策失效，令更多人淪為失業大軍。

▼佐敦封區內居民下午6時起可離開▼

佐敦「受限區域」今日繼續封鎖，區內範圍冷清，有別平日周末時的熙來攘往；不過位於油麻地的果欄，由於不屬「禁足」地段，商販仍然如常營業，人流未太受影響。不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，油麻地果欄一帶疫情亦見嚴峻，由登打士街至窩打老道，過去兩周有20多幢大廈、共70多人確診，逾半屬碧街13至27號單數街，情況令人關注，認為需研究是否要引入「封區」檢測。

記者今日下午前往果欄視察，不少市民到場選購時令生果，現場一度擠擁，亦有商販以「抗疫價」叫賣作招徠。現場所見，大部分商户及顧客均有佩戴口罩，九龍果菜同業商會亦貼出告示，提醒工作人員必須遵從口罩令。

兼做批發生意的生果檔東主李生認為，倘油麻地一帶須封區，會流失街客生意，唯有變陣自救，包括棄於果欄出貨，改由機場直接點對點分銷。（陳淑霞攝）

對於果欄一帶或要關閉，三代經營果欄生意、70多歲的陳生聞言斥責政府「無腦」，他認為，果欄只是水果集散地供顧客選購生果，人口流動大，即使擴大封區，亦無助控制疫情，「佢咪封囉，但根本於事無補。」

兼做批發生意的生果檔東主李生認為，港府政策令人無所適從，最終只會令全港「攬炒」。他又以水質作喻，形容港府最初沒從源頭封關，令輸入個案引發本地個案並社區爆發，引致抗疫亂局，「本身香港都淨化緊㗎啦，你又一盤污糟水倒埋落嚟。」他指，倘油麻地一帶須封區，會流失街客生意，唯有變陣自救，包括棄於果欄出貨，改由機場直接點對點分銷，「影響一定有，依家好似係佢（港府)話乜就做乜。」

果欄生果店店員九哥認為，封區是藥石亂投，亦令商户生意受累。（陳淑霞攝）

果欄生果店店員九哥則認為，擴大封區只是藥石亂投，對於政務司司長張建宗今日明言，不會向受影響商戶作出賠償，九哥批評自疫情以來，生意已下滑7成，「依家阻住我哋開檔，仲話冇得補償，話封就封，簡直係趕盡殺絕。」

他又指，新鮮生果是消耗品，倘果欄需圍封，相信不少存貨需要報銷，損失難以估計，「唔可以擺得耐，尤其係士多啤梨，損毀快。」

九龍果菜同業商會貼出告示，提醒工作人員必須遵從口罩令。（陳淑霞攝）

另一於果欄工作的店員靚姐（化名）指，假若果欄須納入封鎖範圍，她直言難以接受，「咁真係死咯，手停口停」，她批評港府不理市民感受，「政府一意孤行，作為市民，好陰公同無奈。」靚姐又指，農曆新年前，本是果欄做生意的黃金檔期，但自疫情以來，即使是周末，人流大幅鋭減，「以前呢個時候真係做到冇停手，但依家真係少咗好多人。」

果欄工作的楊小姐認為，封區防向外擴散原是好事，惟政府事先走漏風聲，結果不少居民漏夜逃離，是政策失效。（陳淑霞攝）

果欄工作的楊小姐認為，封區防向外擴散原是好事，惟政府事先走漏風聲，結果不少居民漏夜逃離，是政策失效，「已經走出社區向外傳播啦」，她又指，港府不向受影響商户賠償，是於理不合，但她苦笑道，「要賠都賠俾花農先，人哋花十二個月時間種。」

楊小姐又指，倘須定期強制檢測始予返工，亦會無奈接受，「有得返工好過無得返呀呢個時勢。」她認為，港府政策牽一髮動全身，封區不但影響街坊、果欄商户，連帶供應的批發商、運輸業等亦會受累，「係骨牌效應，只會愈來愈多人失業。」