果欄一帶確診急增　陳肇始視乎情況再行動：睇邊種強制檢測最奏效

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-24 19:33

本港第四波新冠肺炎疫情持續，佐敦一帶的指定區域由昨日（23日）凌晨4時起被封鎖成為「受限區域」，政府當局為區內居民強制檢測，期間區內所有人「禁足」。食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）宣布，病毒檢測的結果呈陰性及佩戴手環的居民，由即日下午6時起，可於指定出入口進出「受限區域」。 陳肇始表示，衞生防護中心會繼續密切監測，不論果欄或其他地方，將視乎整體個案的情況再作行動，「睇下邊一種強制檢測最奏效。」

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早提到，油麻地果欄一帶近日有較多個案，政府要盡快公布是否需要封區，而下次行動時要縮短通知時間，避免有市民率先離開。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

陳肇始：不會只著重油麻地一帶

食物及衞生局局長陳肇始表示，是次封區為居民強制檢測的範圍外，即油麻地其他範圍，亦出現確診個案，故衞生防護中心會繼續密切監測。她指，不論果欄或其他地方，將視乎整體個案的情況再作行動，「睇下邊一種強制檢測最奏效。」

陳亦指，當局不僅只著重油麻地一帶區域，指油尖旺其他區域的確診個案數量開始增多，亦有不少大廈列入須強制檢測的名單。因此她亦再三呼籲，居於該區附近的居民，「需要嘅話可以去檢測。」

此外，今日衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾宣布，當局在佐敦封鎖區發現12宗初步確診的個案，涉及兩個家庭，分別有3人及2人，而另外7人暫時並未發現有關連。不過，相隔約一小時後，陳肇始則指封鎖區內找出13宗陽性個案，比率為0.17%，涉及兩個家庭，分別有4人及2人，其餘7人並非家庭相關個案，初步陽性個案將送院隔離，亦有20名密切接觸者將陸續送往檢疫。

對比二人公布的資料，其分別為其中的確診家庭，感染人數由3人升至4人，因此初步發現的個案由12宗升至13宗。

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

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