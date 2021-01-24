佐敦封區｜聶德權到「受限區域」打氣　感謝3千公務員齊心協力

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-24 18:56

因應新冠肺炎疫情，政府日前漏夜封鎖佐敦指定區域，公務員事務局局長聶德權今天（24日）到「受限區域」了解公務員同事的工作情況。他指今次檢測行動經公務員事務局與各部門首長聯絡，共有十多個來自紀律部隊及文職職系部門、大約3000名公務員參與，當中包括不少少數族裔的同事。

聶德權指，今次是政府首次以「受限區域」形式把佐敦列作強制檢測範圍，形容籌備過程緊迫，要在極短時間內調動大量人手，但政府各部門同事都齊心協力，盡最大努力把事情做好。他下午到「受限區域」了解同事的工作情況，為同事們打氣，「聽得最多的回應是，『我們會盡力做好！』」

他又說，今次行動除了要多謝市民的配合、忍耐外，亦要感謝公務員同事靈活走位，互相配搭，指政府將會總結今次行動的經驗，令日後的安排更臻完善，包括資訊的發放，令市民都能明瞭政府的措施，放心及安心支持檢測。

聶德權指，是次行動共有十多個來自紀律部隊及文職職系部門、大約3000名公務員參與，當中包括不少少數族裔的同事，其中負責接聽熱線的兩位少數族裔同事表示，來電的查詢主要是有關食物的安排，一些更涉及寵物的糧食及照顧；有些則在採樣站為同鄉講解，讓他們了解政府採取的行動內容及用意，紓解心中的焦慮與不安。