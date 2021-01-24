佐敦封區｜檢測呈陰性者傍晚6點後可離開　全區凌晨零時解封

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-24 18:58

佐敦成為全港首個封區強制檢測的地區，今日（24日）踏入第二日，局域內居民要繼續檢測及禁足。政府今日下午召開記者會，指接受過檢測、持陰性結果及佩戴手環的區域內居民可以在指定出入口進出封鎖區域。政府亦表明，目標在25日午夜零時前完成檢測工作，並正式撤銷封鎖，讓市民早上6時可以正常返工。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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民政事務局局長徐英偉會見傳媒時指出，由於大部分受限區域內的檢測已經完結，政府考慮後決定在今日傍晚6時後，所有接受檢測、持有陰性結果並佩戴手環的居民，可以在指定出入口進出受限區域，減少對市民生活上的影響，讓他們盡早有自由。他表示，政府目標在25日凌晨零時前完成所有檢測工作，並正式撤銷封鎖，讓市民可以在周一(25日)早上6時起如常返工。

民政事務局局長徐英偉（右）指，持陰性結果、佩戴手環的居民可以在指定出入口進出受限區域。（李澤彤攝）

他表示，政府會嚴格執法，之後仍會派工作人員在區域內駐守，呼籲過去14日身處在受限區超過2小時以上，就算公布時不在區域內，但仍需接受強制檢測的人，為己為人盡快去檢測，對家人、自己、社區負責。他提醒，任何違法限制的人都屬於犯罪，將需要接受罰款2.5萬，並監禁6個月。