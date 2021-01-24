佐敦封區｜懲教署派非華裔人員拍門　「同鄉聽到熟悉語言感安心」

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-24 20:02

本港新冠肺炎疫情持續，政府在佐敦設立「受限區域」，區內居民須接受病毒檢測，由於區內有不少不諳中英文的少數族裔人士聚居，懲教署出動十多名非華裔人員協助行動。 別名「芝麻仔」的印度裔懲教員Cheema Parminderjit Singh會說五種語言，他負責上樓拍門，安排少數族裔居民前往檢測，期間曾遇過情緒激動的鄉里，「當聽到熟悉嘅語言，解釋清楚，佢哋都好安心」；尼泊爾裔的懲教員ThapaTak Bahadur夏勇德曾居住佐敦，今次重返「舊地」別有感受，希望可以為同鄉和社區出一分力。

印度裔懲教父子兵一齊出動安撫同鄉

任職二級懲教助理的「芝麻仔」Cheema Parminderjit Singh，駐守荔枝角收押所隸屬保安組。他與其已退休的前懲教員父親「父子兵」參與行動。他指區內非華裔人士大多不清楚狀況，又不諳中英文，對被困屋內感到反感，但當他們聽到熟悉的語言解說後，大多感到放心，聽從指示落樓檢測。

「芝麻仔」最難忘一次，到一個少數族裔家庭拍門，由於當時只有一半數家庭成員完成檢測，其中一人不耐煩對人員喝罵，經他耐心解釋，其實尚有一半家庭成員要做檢測，才化解困窘。另有印度裔同袍上門時發現有孕婦，由於她不懂中英文，既驚慌又不敢外出，經同袍協調後，終獲安排上門檢測。

芝麻仔：一世人只有一次機會咁樣服務社會

「芝麻仔」稱，兩日內共協助了超過20個家庭，「一世人只有一次機會咁樣服務社會，所以我即刻say yes，若果再有下次我都肯做」。對於區內有意見針對南亞裔人士，質疑缺乏衞生意識，他認為不同人有不同想法，強調並非全部同鄉都被針對，不少同鄉都會戴口罩注意衛生，相信香港人會明白。

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印度裔懲教員Cheema Parminderjit Singh（左）及尼泊爾裔的懲教員ThapaTak Bahadur夏勇德（右）在佐敦「受限區域」執勤。（盧翊銘攝）

尼泊爾裔懲教員重返前居地：街坊見到我反應好正面

二級懲教助理ThapaTak Bahadur夏勇德負責守住大廈出入，向居民解釋狀況，他早年居住「封鎖區」範圍內，不少同鄉對他都感到安心，「難得有機會返去以前居住嘅地方幫手，我都即刻舉手，有心想幫助同鄉，唔少街坊見到我反應都好正面。」

夏稱曾有同鄉不滿早前已完成檢測，今次又要再做檢驗及被困屋內，感到不解，驚他解說後，同鄉都大為放心，「（佢哋）見返自己同鄉及語言會舒服」。

懲教署派出非華裔人員執行行動。（孔繁栩攝）

夏勇德又表示，家人得悉他要入區工作都感到擔心，但有懲教署醫院專業人員協助穿保護衣，及佩戴充足裝備，相信問題不大。不過兩天來沒見過家人，夏坦言：「有好掛住，但係值得。」

今次封區行動，五大紀律部隊動員3,000人執行。懲教署共派出超過230名懲教人員參與，包括十多名非華裔職員，來自泰國、尼泊爾、印度及巴基斯坦，安排協助居民檢測。懲教署會安排人員未來在家工作，並會進行病毒檢測，需持陰性報告才能返回崗位。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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