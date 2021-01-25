確診食肆｜增11間　油尖旺2間譚仔上榜　共3患者曾到碧街勝利魚丸

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-25 01:02

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署周日（24日）公布新增76宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，當中逾一半位於油尖旺區；一名居於旺角富榮花園6座的患者，曾到訪3間餐廳。

此外，單日亦分別有兩間譚仔雲南米線、兩間麥當勞上榜，除了善美村至真樓麥當勞外，均位於油尖旺區。

6間位於油尖旺區 居富榮花園6座患者到3間

新上榜的食肆中，當中6間位於九龍油尖旺區，一名29歲的女患者（編號︰10064）曾到過3間餐廳，他於1月22日發病，為無源頭個案，居於旺角富榮花園6座。3間餐廳分別為油尖旺區海富商場的譚仔雲南米線、奧海城2期羅麥記，以及中西區無限極廣場的米線陣。

亦有一名51歲的女患者（編號︰10040）曾到過兩間餐廳，她於1月22日發病，為有關連個案，居於油麻地金威廣場。 兩間餐廳分別同為油尖旺區的百誠大廈麥當勞、凱豪商業中心譚仔雲南米線。連同上一名患者的行蹤，即單日內共有兩間譚仔雲南米線上榜。

勝利超級魚丸一周內錄得3患者光顧

其他油尖旺區上榜食肆有碧街27號勝利超級魚丸，該名男患者（編號︰9931）年齡54歲，為有關連個案，並無病徵，居於筲箕灣南康街17號麗怡苑。值得注意的是，該餐廳於上周三已上榜，連同新增個案，不足一周內共有3名確診者到訪（編號︰9777、9778）。

而另一間食肆為厚福街10號的鉄火堂，該名男患者年齡52歲 （編號︰10056），於1月22日發病，為源頭不明個案，居於青衣長宏邨宏文樓。

▼1月24日新增曾有確診或疑似個案的大廈名單▼

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2間麥當勞上榜

至於九龍另外兩間上榜食肆位於九龍城區，由同一名女患者到訪 （編號︰9977），分別為壹號名薈美心MX、真善美村至真樓麥當勞。該患者為源頭不明個案，並無病徵，居於土瓜灣益民大廈。值得注意的是，連同上文患者的行蹤，即單日內共有兩間麥當勞上榜，另一分店為位於佐敦指定區域的百誠大廈。

▼佐敦封區內居民下午6時起可離開▼

曾到荃灣廣場圍威喂患者 感染源頭不明

至於新界區亦有兩間食肆上榜，其中一名31歲的男患者（編號︰9972），曾到荃灣廣場圍威喂。他於1月19日發病，為源頭不明個案，居於荃灣中心成都樓。

而另一間食肆為葵青長康邨的龍門點心廚房，該名68歲的女患者（編號︰10042），於1月20日發病，為源頭不明個案，居於青衣長康邨康美樓。

單日增兩校上榜

此外，亦新增兩間學校上榜，其中一名34歲女患者（編號︰10017），曾到屯門台山商會學校。她並無病徵，為有關連個案，居於旺角上海街678號；而另一名27歲女患者，（編號︰10054），曾到南區嘉諾撒培德書院，於1月17日發病，為無源頭個案，居於筲箕灣南康街17號麗怡苑。

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