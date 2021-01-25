佐敦封區｜梁子超指陽性比例低成本高　倡以流動車於熱點中找個案

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-25 09:45

新冠肺炎疫情肆虐，政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，並在今日凌晨（25日）約三時半正式解除封區令，該區暫錄13宗確診個案，比率約0.17%。 呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目指，今次行動找到的個案相對少，直言陽性比例不太高，但成本效益很高，「依啲做法，似乎喺香港嚟講未必真係發揮到咁大作用。」 他又指，今次行動只是圍封了兩日，不能避免居民或可能有僭伏期，而且疫情早已向外擴散，呼籲政府若以後要做同樣行動，都要小心考慮，否則可能會浪費寶貴的檢測資源；又指源頭不明個案已遍佈各區，不能只著重一個地點，倡以流動車做檢測，若在熱點中找到一宗個案，該幢大廈都可以強制檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超表示，今次的行動中，政府共動員3,000不同部門工作人員，亦對居民構成兩日影響，形容直接及間接的成本都相對高。

陽性比例不太高 與「願檢盡檢」及普通強制檢測相若

不過，他指今次行動找到的個案相對少，只有13個宗個案，涉9個單位，直言陽性比例不太高，與「願檢盡檢」及普通強制檢測相若，認為成本效益較低，「依啲做法，似乎係香港嚟講未必真後發揮到咁大作用。」



梁指，圍封行動要視乎成本效益，因香港可以動員的人力及檢測能力有限。

▼1月25日凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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過去不少居民都樂意檢測

梁子超認為，封區的前題，可能是有理由懷疑很多人不合作；或者本港已可「清零」，但疫情在一個地區爆發，需要在短時間內為他們做檢測，

不過，梁指，現時疫情早已向外擴散，而根據以往強制檢測的經驗，起碼有9成或100%的居民樂意做檢測。他說，即使擔心有人不願檢測，政府都需要突擊行動，若居民事前已撤離，病毒可能已散出社區。

▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

源頭不明個案已遍佈各區 不能只著重一個地點

梁子超又指，現時本港疫情不斷惡化，源頭不明的個案相對上周已增2倍多，個案更遍佈各區。他認為，若不能在短時間全面覆蓋全港熱點、做有成本效益的檢測，則不能在短期內控制疫情。

他建議，多派流動車做檢測，若在熱點中找到一宗個案，該幢大廈都可以強制檢測，甚至可將附近店舖或樓宇納入範圍。他強調，現時大部份個案都不在指定區域，故不能只著重一個地區，而忽略其他地方。